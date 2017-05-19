路透调查：台湾4月外销订单金额料年增14.05%，连九个月正成长

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
* 台湾4月外销订单金额预估年增14.05%(上月为年增12.3%) * 数据将于5月22日(周一)0800GMT公布 路透台北5月19日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾4月外销 订单金额料较上年同期增长14.05%，料为连续第九个月正成长。 先前分析师指出，因去年基期低且全球景气回温，预估第二季出口可 维持温和扩张。但苹果新款手机iPhone 8能否如期在下半年推出，也将攸 关台湾出口表现；若时程延宕，恐第四季出口年增率有转衰退的可能。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对4月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 14.30 国泰投信 10.21 中国信托商业银 14.10 行 星展银行 18.60 富兰克林华美投 16.20 信 安智银行 21.50 元富投顾 16.90 永丰投顾 7.80 渣打银行 8.00 法国兴业银行 10.40 台新投顾 9.50 元大投顾 14.00 中值 14.05 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。