路透调查：台湾4月外销订单金额料年增14.05%，连九个月正成长

* 台湾4月外销订单金额预估年增14.05%(上月为年增12.3%) * 数据将于5月22日(周一)0800GMT公布 路透台北5月19日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾4月外销 订单金额料较上年同期增长14.05%，料为连续第九个月正成长。 先前分析师指出，因去年基期低且全球景气回温，预估第二季出口可 维持温和扩张。但苹果新款手机iPhone 8能否如期在下半年推出，也将攸 关台湾出口表现；若时程延宕，恐第四季出口年增率有转衰退的可能。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对4月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 14.30 国泰投信 10.21 中国信托商业银 14.10 行 星展银行 18.60 富兰克林华美投 16.20 信 安智银行 21.50 元富投顾 16.90 永丰投顾 7.80 渣打银行 8.00 法国兴业银行 10.40 台新投顾 9.50 元大投顾 14.00 中值 14.05 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)