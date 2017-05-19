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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 09:54 BJT

路透调查：台湾4月外销订单金额料年增14.05%，连九个月正成长

    * 台湾4月外销订单金额预估年增14.05%(上月为年增12.3%)
    * 数据将于5月22日(周一)0800GMT公布

    路透台北5月19日 - 路透调查12家金融机构结果显示，台湾4月外销
订单金额料较上年同期增长14.05%，料为连续第九个月正成长。
    
    先前分析师指出，因去年基期低且全球景气回温，预估第二季出口可
维持温和扩张。但苹果新款手机iPhone 8能否如期在下半年推出，也将攸
关台湾出口表现；若时程延宕，恐第四季出口年增率有转衰退的可能。

    台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较
实际出口领先二至三个月。
    
    以下为金融机构对4月外销订单的预估年变动率：(%)     
 金融机构           预估值
 澳盛银行           14.30
 国泰投信           10.21
 中国信托商业银     14.10
 行               
 星展银行           18.60
 富兰克林华美投     16.20
 信               
 安智银行           21.50
 元富投顾           16.90
 永丰投顾            7.80
 渣打银行            8.00
 法国兴业银行       10.40
 台新投顾            9.50
 元大投顾           14.00
 中值               14.05
 (完)    

 (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
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