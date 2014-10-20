美国经济：市场波动不应阻止QE3的结束--达拉斯联储总裁

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透10月20日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔：
* 最近的市场波动丝毫未改变我对前景的看法--CNBC专访
* 通胀并无下滑，也没有上涨压力
* 埃博拉疫情最大疑虑在于媒体的过度反应
* 不认为德州经济会明显受到埃博拉恐慌的影响
* 第三轮量化宽松的确有助于降低美国失业
* FED升息时点将取决于经济数据
* 我不会提出特定日期以表明此为个人预期的升息合适时机
* 基本经济正在改善，我不认为有必要在10月会议不中止QE3(完)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。