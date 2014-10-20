美国经济：市场波动不应阻止QE3的结束--达拉斯联储总裁

路透10月20日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔：

* 最近的市场波动丝毫未改变我对前景的看法--CNBC专访

* 通胀并无下滑，也没有上涨压力

* 埃博拉疫情最大疑虑在于媒体的过度反应

* 不认为德州经济会明显受到埃博拉恐慌的影响

* 第三轮量化宽松的确有助于降低美国失业

* FED升息时点将取决于经济数据

* 我不会提出特定日期以表明此为个人预期的升息合适时机