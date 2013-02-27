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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 22:03 BJT

重发-表格: 美国1月建筑许可下修为减少0.6%,年率为90.4万户

(重发以跟上红条)

路透2月27日 - 美国商务部周三对2月20日公布的建筑许可数据做出修正,美国1月建筑许可修正为减少0.6%,前值为成长1.8%.年率为90.4万户,前值为92.5万户

经季节调整后的房屋建筑许可如下:

变动百分比(%) 1月 前值 12月 前值 13年1月/12年1月 前值

建筑许可　 -0.6 1.8 1.0 1.0 32.2 35.2

年率(千户) 1月 前值 12月 前值 13年1月/12年1月 前值

建筑许可　 904 925 909 909 684 684(完)

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(编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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