版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 16:46 BJT

重发-《全球汇市》英镑持稳，数据与美联储官员讲话提振美元

 (重发以补上遗漏段落)
    * 英镑兑美元上涨0.2%，上周跌0.02美元
    * 周末民调证实英国大选竞争激烈
    * 美元受助于数据及美联储官员讲话
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦5月29日 - 英镑是周一变化较大的唯一主要货币，收复了上周的部分跌幅。周
末的最新民调显示，英国首相特雷莎梅(文翠珊，T heresa May)料将赢得下周的选举，即使
可能不会取得压倒性胜利。
    
    英镑上周五创出2月初以来的最大单日跌幅，上周兑美元下跌近0.02美元，因民调显示
保守党较反对党工党的领先优势已经大幅缩小。
        
    “美国公布较乐观的数据，美联储官员发表一些立场强硬的讲话，之后美元略微走强。
英国最新民调结果出炉后，英镑小幅回升。”
    
    美元指数      基本持平于97.406，上周曾跌至11月9日以来低位96.797。
    
    美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一称，尽管近期的一些美国消费者物价数据疲软，但中
期通胀仍然保持“很有利的”趋势。            
    
    威廉姆斯称，美国经济处于或接近美联储全面就业及物价稳定的目标，他并称美联储希
望在利率政策慢慢正常化之际确保市场保持平静。
    
    周末公布的更多调查结果证实了这一趋势，但也证实保守党仍稳稳领先并应能获胜--只
是可能不像特雷莎梅所希望的压倒性胜利。
    
    伦敦市场因公共假期休市，欧洲市场早盘交投清淡，英镑小幅上涨0.2%，兑美元      
报1.2825美元，兑欧元         报0.8713英镑。
    
    美元兑欧元      和日圆      分别持稳于1.1175美元和111.33日圆。美元上周亦陷于
挣扎，因外界对特朗普政府能够大举提振经济增长的预期下降。
    
    “我们现在所见到的很多都是周五消息面和数据面的后续影响，”德国商业银行外汇分
析师Thu Lan Nguyen说道。
    
    周五公布的数据显示，美国经济温和扩张，这或将允许美联储能够进一步升息，并开始
缩减其4.5万亿美元的资产负债表。
    
    美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率从前值的增长0.7%修正为增长1.2%；不过企业
投资趋疲及消费者支出转弱可能妨碍第二季经济加速增长。
    
    LMAX Exchange分析师Joel Kruger称，“周五美国公布的数据正在打压欧元，因其说明
美国数据近期放缓或许实际上只是暂时情况。”
    
    
                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1182  1.1182  +0.00  +6.36  1.0513
    美元/日圆                   111.34  111.31  +0.03  -4.73  116.87
    欧元/日圆                   124.50  124.48  +0.02  +1.10  123.14
    美元/瑞郎                   0.9739  0.9743  -0.04  -4.31  1.0178
    英镑/美元                   1.2835  1.2802  +0.26  +4.05  1.2336
    美元/加元                   1.3455  1.3444  +0.08  +0.19  1.3430
    美元/离岸人民币                6.8204  6.8191  +0.02  -2.18  6.9726
    澳元/美元                   0.7437  0.7446  -0.12  +3.08  0.7215
    新西兰元/美元               0.7062  0.7059  +0.04  +1.74  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0891  1.0891  +0.00  +1.62  1.0717
    欧元/英镑                   0.8712  0.8727  -0.17  +2.28  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7142  9.7187  -0.05  +1.40  9.5799
    美元/挪威克朗               8.3962  8.3755  +0.25  -2.79  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐