重发-《全球汇市》英镑持稳，数据与美联储官员讲话提振美元

(重发以补上遗漏段落) * 英镑兑美元上涨0.2%，上周跌0.02美元 * 周末民调证实英国大选竞争激烈 * 美元受助于数据及美联储官员讲话 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月29日 - 英镑是周一变化较大的唯一主要货币，收复了上周的部分跌幅。周 末的最新民调显示，英国首相特雷莎梅(文翠珊，T heresa May)料将赢得下周的选举，即使 可能不会取得压倒性胜利。 英镑上周五创出2月初以来的最大单日跌幅，上周兑美元下跌近0.02美元，因民调显示 保守党较反对党工党的领先优势已经大幅缩小。 “美国公布较乐观的数据，美联储官员发表一些立场强硬的讲话，之后美元略微走强。 英国最新民调结果出炉后，英镑小幅回升。” 美元指数 基本持平于97.406，上周曾跌至11月9日以来低位96.797。 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一称，尽管近期的一些美国消费者物价数据疲软，但中 期通胀仍然保持“很有利的”趋势。 威廉姆斯称，美国经济处于或接近美联储全面就业及物价稳定的目标，他并称美联储希 望在利率政策慢慢正常化之际确保市场保持平静。 周末公布的更多调查结果证实了这一趋势，但也证实保守党仍稳稳领先并应能获胜--只 是可能不像特雷莎梅所希望的压倒性胜利。 伦敦市场因公共假期休市，欧洲市场早盘交投清淡，英镑小幅上涨0.2%，兑美元 报1.2825美元，兑欧元 报0.8713英镑。 美元兑欧元 和日圆 分别持稳于1.1175美元和111.33日圆。美元上周亦陷于 挣扎，因外界对特朗普政府能够大举提振经济增长的预期下降。 “我们现在所见到的很多都是周五消息面和数据面的后续影响，”德国商业银行外汇分 析师Thu Lan Nguyen说道。 周五公布的数据显示，美国经济温和扩张，这或将允许美联储能够进一步升息，并开始 缩减其4.5万亿美元的资产负债表。 美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率从前值的增长0.7%修正为增长1.2%；不过企业 投资趋疲及消费者支出转弱可能妨碍第二季经济加速增长。 LMAX Exchange分析师Joel Kruger称，“周五美国公布的数据正在打压欧元，因其说明 美国数据近期放缓或许实际上只是暂时情况。” 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1182 1.1182 +0.00 +6.36 1.0513 美元/日圆 111.34 111.31 +0.03 -4.73 116.87 欧元/日圆 124.50 124.48 +0.02 +1.10 123.14 美元/瑞郎 0.9739 0.9743 -0.04 -4.31 1.0178 英镑/美元 1.2835 1.2802 +0.26 +4.05 1.2336 美元/加元 1.3455 1.3444 +0.08 +0.19 1.3430 美元/离岸人民币 6.8204 6.8191 +0.02 -2.18 6.9726 澳元/美元 0.7437 0.7446 -0.12 +3.08 0.7215 新西兰元/美元 0.7062 0.7059 +0.04 +1.74 0.6941 欧元/瑞郎 1.0891 1.0891 +0.00 +1.62 1.0717 欧元/英镑 0.8712 0.8727 -0.17 +2.28 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7142 9.7187 -0.05 +1.40 9.5799 美元/挪威克朗 8.3962 8.3755 +0.25 -2.79 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)