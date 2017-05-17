版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 17日 星期三 10:06 BJT

重发-《图表新闻》欧元区五大经济体中意大利经济增长落后

(重发以插入图表)

路透伦敦5月16日 - 欧元区五大经济体中，意大利难以保持经济增长，尽管其情况仅略逊于法国。

周二公布的数据显示，意大利第一季国内生产总值(GDP)较前季仅成长0.2%，较上年同期增幅也收窄至0.8%。

另有数据显示，自意大利加入欧元区以来，意大利国民的生活成本已变得愈加高昂；而德国则在大步前进。

下图为德国、法国、意大利、西班牙及荷兰的GDP走势图：

按人均GDP计算的欧元区三国购买力变化图表：

tmsnrt.rs/2qPnrSG

(完) (编译 王琛；审校 王颖)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐