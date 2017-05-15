重发-《技术解析》现货金在1,229-1,236.60美元窄幅区间内的反弹或将结束

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月15日 - 现货金或将结束当前在每盎司1,229-1,236.60美元窄幅区间内的反弹，并在随后重新跌至5月9日低位1,214美元。

技术图表：tmsnrt.rs/2qHk2Fi

这一区间由5月8日高位、以及始于2016年12月15日低点1,122.35美元至2017年4月17日高点1,295.42美元上行趋势的38.2%费波纳奇回档位所构成。

当前这波始自5月9日低点1,214美元的反弹，是朝向始自1,122.35美元的趋势线的拉回。金价在短暂升破1,229美元之后，似乎已在一定程度上失去了多头动能。这种情况预示这波反弹或将结束。

若能升破1,236.60美元，则可能进一步涨至1,255美元。(完)