重发-《技术解析》现货金在1,229-1,236.60美元窄幅区间内的反弹或将结束

重发-美国热股：Adobe Systems获利和财测均超预期，盘初股价升3%
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月15日 - 现货金或将结束当前在每盎司1,229-1,236.60美元窄幅区间内的反弹，并在随后重新跌至5月9日低位1,214美元。
技术图表：tmsnrt.rs/2qHk2Fi
这一区间由5月8日高位、以及始于2016年12月15日低点1,122.35美元至2017年4月17日高点1,295.42美元上行趋势的38.2%费波纳奇回档位所构成。
当前这波始自5月9日低点1,214美元的反弹，是朝向始自1,122.35美元的趋势线的拉回。金价在短暂升破1,229美元之后，似乎已在一定程度上失去了多头动能。这种情况预示这波反弹或将结束。
若能升破1,236.60美元，则可能进一步涨至1,255美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)