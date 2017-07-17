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重发-台湾货币市场：7月17日及本提存期资金预期变化一览表
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2017年7月17日 / 凌晨12点45分 / 2 天内

重发-台湾货币市场：7月17日及本提存期资金预期变化一览表

路透新闻部

2 分钟阅读

 (重发)
    路透台北7月17日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单5,163.50亿台币。
    --90甲5期公债付息，金额为14.5亿台币。
    --104甲10期公债还本，金额300亿台币。
    --104甲10期公债付息，金额1.875亿台币。
              
    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。
          
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期)
    央行存单到期3兆(万亿)4,290.80亿台币：    
    
         07/18               2,445.50亿台币
         07/19               1,041.50亿台币
         07/20               9,666.50亿台币
        *07/21                  3,226亿台币
         07/24                    149亿台币
         07/25                    129亿台币
         07/26                  3,563亿台币
         07/27                  2,871亿台币
         07/28               1,294.50亿台币
         07/31                  1,285亿台币
         08/01                 792.80亿台币
         08/02                    793亿台币
         08/03                  7,034亿台币
  
*代表更新   

    --国库券到期250亿台币。  

    7/24：财106-6期国库券到期，天期为91天，金额250亿台币。 

    --公债还本与付息共660.84352亿台币。
  106.07.18    103甲10期公债付息        450,000,000台币
  106.07.19    105甲9期公债付息         337,500,000台币
  106.07.20    101甲6期公债还本      60,000,000,000台币
  106.07.20     101甲6期公债付        1,200,000,000台币
  106.07.26    102甲8期公债付息         833,052,000台币
  106.07.31    103甲11期公债付息        637,500,000台币
  106.08.02    100甲7期公债付息       1,218,750,000台币
  106.08.02    102甲9期公债付息       1,407,550,000台币
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --7/18：西班牙对外银行30年期零息债0.75亿美元 
    --7/19：财政部发行增额发行106/5期公债250亿台币，天期为五年期。
   *--7/19：ABN预计发行五年美元债4.5亿美元。 
   *--7/26：马来亚银行预计发行30年零息债2.03亿美元。
   *--7/26：瑞银伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元。 
    --7/26：ADCB Finance(Cayman)预定发行30年期零息债3.2亿美元 
    --7/27：财政部发行两年期公债106/7期，金额200亿台币。
    --7/28：财政部发行财106-8期国库券，数额250亿台币，期限364天期。
   *--7/31：加拿大帝国商业银行(CIBC)预计发行30年零息债3.0亿美元。
   *--8/01：澳洲国民银行预计发行30年零息债6.55亿美元。  
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)   

 (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)

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