重发-美国股市：基本收平盘，投资者静待中美领导人会晤和公司季报

企业并购：亚马逊137亿美元收购食品超市Whole Foods，发威实体零售业
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
(因技术原因重发)
* 零售股是百分比跌幅最大的板块之一
* 美国总统特朗普和中国国家主席习近平将在周四和周五会晤
* 航空股下滑，此前达美航空下调财测
* 道指收升0.19%，标普500指数升0.06%，纳斯达克指数涨0.07%
路透4月4日 - 美国股市周二收盘基本持平，因投资者在第一季业绩期到来前离场观望，并对美国总统特朗普兑现税改等承诺的能力感到不安。
投资者还聚焦美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周末会晤，预计会谈气氛可能不会轻松。零售股急跌，此前零售股评级被下调，且Ralph Lauren公布关闭在纽约第五大道的旗舰店和裁员。
“大家正在观望，殷切期待下周公司业绩期开锣，”Fort Pitt Capital Group资深股市分析师Kim Forrest说。
道琼工业指数收升39.03点，或0.19%，至20,689.24点；标准普尔500指数微升1.32点，或0.06%，至2,360.16点；纳斯达克指数收升3.93点，或0.07%，至5,898.61点。
尽管自11月8日大选以来，美国总统特朗普支持企业营商的政策承诺扶助美股屡创纪录高位，但特朗普政府的政策改革议案近期在国会遭遇挫败，令投资者质疑他兑现选举承诺的能力。
即使公司季报良好，但在市场已消化的大幅减税没有实现的情况下，股市的估值可能仍然过高，Per Stirling Capital Management董事Robert Phipps说。
“为公司市盈率提供依据的唯一方法，是你假设的美国公司税改将会落实，”Phipps表示。
Phipps称，他将关注特朗普和中国国家主席习近平会晤时有关朝鲜和中美贸易关系的消息。
“在周五前还要耐心等待，周五有美国非农就业数据，以及特朗普与习近平会晤。”
股市稍早得到一些支撑，因特朗普称美国基建支出规模可能超过1万亿美元，且他表示，将对多德-弗兰克法案进行“非常重大简化”，让银行贷款变得更易。
标普工业股收涨0.2%，材料股收涨0.4%.
不过，投资者对金融股保持谨慎，标普银行类股收低0.3%。
零售商Ralph Lauren股价大跌4.5%，至77.74美元。该公司经营困难，这是传统零售业的生意被网上同业抢夺的令人担心的迹象。Nordstrom Inc收低5.5%。L Brands Inc下挫4.4%，此前该公司评级被一券商下调。
航空股下滑，美国航空集团(American Airlines Group)跌3.7%，至40.90美元。同业达美航空在不足一个月内第二次下调一关键的营收指标预估，拖累公司股价下跌2.6%，至45.11美元。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约62亿股成交，过去20日的平均日成交量68亿股。
标普500指数成份股有12只触及52周新高，七只成份股触及新低；有38只纳斯达克指数成份股触及52周新高，48只触及新低。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未