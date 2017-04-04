重发-美国股市：基本收平盘，投资者静待中美领导人会晤和公司季报

(因技术原因重发)

* 零售股是百分比跌幅最大的板块之一

* 美国总统特朗普和中国国家主席习近平将在周四和周五会晤

* 航空股下滑，此前达美航空下调财测

* 道指收升0.19%，标普500指数升0.06%，纳斯达克指数涨0.07%

路透4月4日 - 美国股市周二收盘基本持平，因投资者在第一季业绩期到来前离场观望，并对美国总统特朗普兑现税改等承诺的能力感到不安。

投资者还聚焦美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周末会晤，预计会谈气氛可能不会轻松。零售股急跌，此前零售股评级被下调，且Ralph Lauren公布关闭在纽约第五大道的旗舰店和裁员。

“大家正在观望，殷切期待下周公司业绩期开锣，”Fort Pitt Capital Group资深股市分析师Kim Forrest说。

道琼工业指数收升39.03点，或0.19%，至20,689.24点；标准普尔500指数微升1.32点，或0.06%，至2,360.16点；纳斯达克指数收升3.93点，或0.07%，至5,898.61点。

尽管自11月8日大选以来，美国总统特朗普支持企业营商的政策承诺扶助美股屡创纪录高位，但特朗普政府的政策改革议案近期在国会遭遇挫败，令投资者质疑他兑现选举承诺的能力。

即使公司季报良好，但在市场已消化的大幅减税没有实现的情况下，股市的估值可能仍然过高，Per Stirling Capital Management董事Robert Phipps说。

“为公司市盈率提供依据的唯一方法，是你假设的美国公司税改将会落实，”Phipps表示。

Phipps称，他将关注特朗普和中国国家主席习近平会晤时有关朝鲜和中美贸易关系的消息。

“在周五前还要耐心等待，周五有美国非农就业数据，以及特朗普与习近平会晤。”

股市稍早得到一些支撑，因特朗普称美国基建支出规模可能超过1万亿美元，且他表示，将对多德-弗兰克法案进行“非常重大简化”，让银行贷款变得更易。

标普工业股收涨0.2%，材料股收涨0.4%.

不过，投资者对金融股保持谨慎，标普银行类股收低0.3%。

零售商Ralph Lauren股价大跌4.5%，至77.74美元。该公司经营困难，这是传统零售业的生意被网上同业抢夺的令人担心的迹象。Nordstrom Inc收低5.5%。L Brands Inc下挫4.4%，此前该公司评级被一券商下调。

航空股下滑，美国航空集团(American Airlines Group)跌3.7%，至40.90美元。同业达美航空在不足一个月内第二次下调一关键的营收指标预估，拖累公司股价下跌2.6%，至45.11美元。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约62亿股成交，过去20日的平均日成交量68亿股。