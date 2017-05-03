重发-金属期市：伦铜下跌，因美元受升息预期推动走强

(重发补上菲律宾环境部长洛佩斯(Regina Lopez)的中文译名)
路透墨尔本5月3日 - 伦铜周三从上日触及的三周高点回落，因美元受美国联邦储备理事会(美联储/FED)稍晚将暗示6月升息的预期推动走强。
但如果菲律宾国会通过对具有争议的现任环境部长洛佩斯(Regina Lopez)的任命，镍价可能大涨。菲律宾国会将于周三对此表决。
“如果她获得任命，我们预计短期内镍价将大涨。镍持仓情况在所有基本金属中仍最为偏空，而且加上中国含镍生铁生产商出现一些减产，镍价可能升向10,000美元/吨，”一家银行指出。
“考虑到洛佩斯能够永久关闭镍矿的可能性仍然很小，我们认为涨势是暂时性的；但这却会造成一些供应不确定性。”
0512GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.9%至每吨5,749美 元。上日涨1.2%，且盘中高见每吨5,820美元的三周高位，收于100日移动均值。
交易商称，铜价未能明显突破5,820-40美元的阻力位后，现进行整固 。
上海期货交易所期铜跌0.7%报每吨46,550元人民币(6,756美 元)。
LME期锌和期铅均跌逾1%。上海期锌与期铅则下跌近2%。
但中国保税区的锌溢价上周开始上升，从105-115美元升至120-130美 元，为2月以来最高。ZN-BMPBW-SHMET
日本逢黄金周假期，市场流动性减少。韩国亦是公共假日。
一项路透调查显示，全球铝过剩产能今年将大幅下降，受到主要生产
国中国的污染治理行动的影响，并且到2018年料将出现短缺，不过市场已 基本将相关影响消化。 (编译 杜明霞/张涛；审校 白云)