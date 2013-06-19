重发-更新版-亚洲经济：第二季亚洲企业景气指数上升，全球经济增长风险仍存

(新增细节)

* 汤森路透/英士国际商学院第二季亚洲企业景气指数为71

* 全球经济仍为最大忧虑

* 中国企业信心指数仍在纪录低点

* "极端忧虑"开始消退--分析师

路透首尔6月19日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)发布的最新亚洲企业信心调查显示，随着今年第二季零售业和船运业大幅反弹，亚洲顶尖企业对其前景感到更加乐观。

汤森路透/英士国际商学院第二季亚洲企业景气指数 上升6点至71，为五个季度来最高水准，而且是连续第三季录得升幅。指数高于50显示整体前景乐观。

全球经济不确定性仍是多数国家和行业所面临的最大商业风险，但在参加此项调查的91家企业中，有44%的企业目前对他们的前景持乐观看法，高于前季的30%。

中国企业信心指数连续第二季保持在纪录低位50，因为企业对成本上升和全球经济不确定性感到担忧。

AMP Capital Investors首席分析师Shane Oliver说：“如果回到一年前，对于全球经济有很大的担心－中国经济硬着陆，欧洲崩溃以及美国双底衰退。有一些担心仍然存在，但在去年担心有所减弱。”

“所以尽管亚洲企业仍担心中国，但已是担心经济增速是在7.5%还是7.8%的问题。一年前一些更为极端的担忧继续消减，显示企业的乐观情绪逐步升温。”

**印尼、日本、澳洲和韩国**

日本的企业信心改善明显，企业信心指数升至三年来最高水准，因大力度的货币刺激措施开始拉动经济。

在19家受访日企中，五家对前景持正面看法，14家持中性观点。受访的企业包括第一三共 、东芝 、日立 、夏普 。在上次预测中，22家受访企业仅有一家的看法正面。

澳洲和印尼企业对未来前景的观点也大幅改善，并且位列亚洲最乐观的经济体。

澳洲第二季度持续复苏，澳洲信心指数升至2012年第一季以来最高，尽管更多受访者对全球经济状况感到担忧。

“整体而言，这和汇率及利率下跌有很大关系，而海外消息也更有起色，”摩根大通驻悉尼首席分析师Stephen Walters称。

“这三者之中，汇率可能是最主要的。当澳元兑美元高于平价时，对许多企业而言非常痛苦。因此当澳元低于平价，他们的压力也就小了一些。”

在表现较差的部分，印度企业信心降至三年多最低，受累于成本攀升引发的忧虑，而泰国信心指数则从60降至历史最低值42。

**航运、地产和科技板块乐观**

按行业划分，多数行业都显示出稳定上升，地产业指数录得两年多最高值。食品、药物和资源行业则下滑。

航运业者信心大幅转为乐观，协助航运业指数录得2012年第一季来最高值。

“也许乐观情绪回归只是因为我们已经厌倦了悲观，”Wah Kwong Maritime Transport Holdings Ltd的执行长Tim Huxley表示。

“我们确实发现存在一定程度的乐观情绪，因为有观点认为这个行业正在解决自我造成的供应过剩问题，2014年可能有所平衡。但如果新船订单过多，这也可能是虚幻的曙光。”

Huxley表示，乾散货运价格有望在第四季好转，因中国补充铁矿石库存，而且铁矿石价格下滑。他还说，油轮商能够保持运费增加，因船主拒绝了降价请求。

零售企业信心指数自50升至69，升幅仅次于船运企业。科技业获得复苏动能，该板块企业信心升至逾一年最高水准。

食品和饮料企业的信心指数从上次调查的纪录高位88降至75，因汇率波动和成本增加带来风险。(完)