重发-美国政经: "财政悬崖"磋商加快,但尚无让步迹象

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路透华盛顿12月11日 - 美国白宫与众议院议长贝纳的办公室周一举行了更多磋商,以努力打破"财政悬崖"僵局."财政悬崖"是指从明年1月起,美国将有大规模的增税与减支措施开始启动.

双方都未公开显露准备让步的迹象.众议院一名共和党领袖的副手称,围绕解决财政悬崖问题"没有达成协议或任何类似的成果."

但国会方面有迹象表明,相关准备工作正在进行,一旦很快达成协议,将考虑迅速推动立法.

讨论最多的一个情境是,拿民主党赞成的对高收入者加税的提议来交换一些重大让步,以帮助削减Medicare计划的成本.

民主党与共和党明年也将共同制定全面的税收改革,以增加政府收入,部分将是通过取消一些税收优惠来实现.

正如去年贝纳与美国总统奥巴马类似的减赤磋商,某天看来很有希望的协商,到第二天又可能谈崩.

如果奥巴马与贝纳能暂时达成这类协议,双方将必需在参众两院向民主与共和两党的议员兜售这项计划.

据一位民主党高级助理称,双方亦在讨论增设一家美国借款机构,奥巴马希望国会能在年底前完成.

如果没有这样的机构,财政部将可能在年底触及16.4万亿(兆)美元的借款上限,最快会在2月中旬遭遇无力避免违约的情况.

另一显示协商可能取得进展的迹象是,华尔街日报周一刊登的一篇由共和党参议员波特曼(Rob Portman)撰写的带有和解语气的评论文章.

波特曼是前总统布什时期的预算主管.他写道,虽然他不认同奥巴马对高收入人群增税的希望,但"谈判要有取舍".

波特曼敦促奥巴马提出削减应得权益并改革税制的提议,他表示,如果奥巴马这样做,共和党人将会"很愿意与他合作"避开财政悬崖.

越来越多的共和党议员在协商问题上表现出灵活性,波特曼也成为其中一员.