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市场报道 | 2017年 4月 10日 星期一 07:00 BJT

重温稿-《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据

    * 美国3月非农就业岗位增加9.8万个，逊于预期
    * 失业率降至4.5%
    * 投资者仍聚焦在叙利亚
    * 纽约联储总裁杜德利对有关缩减资产负债表和利率的讲话作出澄清

    路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(
美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
    
    3月美国就业报告弱于预期，令美元最初遭遇抛售，但之后反弹，因分析师指出该数据
明显疲弱，是受到雪暴影响。
    
    避险买需也支撑美元，因市场聚焦在地缘政治事件上，此前美国向叙利亚一个空军基地
发动导弹袭击。叙利亚是俄罗斯的盟国。
        
    纽约联储总裁杜德利周五表示，美联储未来会避免缩减资产负债表的同时升息，但仅会
“稍稍暂停”升息计划。            他的讲话令对押注美国今年升息超过一次的美元多头
释怀。
    
    杜德利补充说，利率仍然是主要的货币政策工具，而不是“逐步”缩减资产负债表。
    
    “杜德利的言论为美元助力，”Western Union Business资深市场分析师Joe Manimbo
说，“他的讲话，令对任何缩减资产负债表将明显导致升息暂停的预期减弱。”
    
    杜德利在上周接受访问时表示，缩减资产负债表是升息的替代，这可能引发美联储在缩
表的时候“暂停”升息。
    
    分析师说，投资者仍然预计美联储将在今年再加息两次，尽管对6月加息的预期在就业
报告发布后降至61%，周四稍晚为超过70%。
    
    美元指数      升至三周高位101.26，纽约尾盘上涨0.5%，报101.16。
    美元兑日圆      在杜德利讲话后触及盘中高位，尾盘升0.3%，报111.16日圆。
    
    美元兑欧元触及四周高位，欧元      跌0.5%，报1.0587美元。
    
    数据显示，美国3月增加的非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月来最少，远低于接受
路透访查的分析师预估的增加18万个。
    
    3月失业率降至4.5%，2月为4.7%。(完)
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.0588   1.0642   -0.51   +0.71   1.0513
    美元/日圆                   111.05   110.80   +0.23   -4.98   116.87
    欧元/日圆                   117.59   117.93   -0.29   -4.51   123.14
    美元/瑞郎                   1.0088   1.0047   +0.41   -0.88   1.0178
    英镑/美元                   1.2372   1.2466   -0.75   +0.29   1.2336
    美元/加元                   1.3404   1.3412   -0.06   -0.19   1.3430
    美元/离岸人民币             6.8981   6.8890   +0.13   -1.07   6.9726
    澳元/美元                   0.7495   0.7545   -0.66   +3.88   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.0685   1.0694   -0.08   -0.30   1.0717
    欧元/英镑                   0.8558   0.8537   +0.25   +0.47   0.8518
    新西兰元/美元               0.6934   0.6968   -0.49   -0.10   0.6941
    美元/挪威克朗               8.6544   8.6225   +0.37   +0.20   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.1671   9.1787   -0.13   +0.89   9.0858
    美元/瑞典克朗               9.0727   9.0226   +0.56   -0.38   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6129   9.6043   +0.09   +0.34   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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