重温稿-《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据

* 美国3月非农就业岗位增加9.8万个，逊于预期 * 失业率降至4.5% * 投资者仍聚焦在叙利亚 * 纽约联储总裁杜德利对有关缩减资产负债表和利率的讲话作出澄清 路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会( 美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。 3月美国就业报告弱于预期，令美元最初遭遇抛售，但之后反弹，因分析师指出该数据 明显疲弱，是受到雪暴影响。 避险买需也支撑美元，因市场聚焦在地缘政治事件上，此前美国向叙利亚一个空军基地 发动导弹袭击。叙利亚是俄罗斯的盟国。 纽约联储总裁杜德利周五表示，美联储未来会避免缩减资产负债表的同时升息，但仅会 “稍稍暂停”升息计划。 他的讲话令对押注美国今年升息超过一次的美元多头 释怀。 杜德利补充说，利率仍然是主要的货币政策工具，而不是“逐步”缩减资产负债表。 “杜德利的言论为美元助力，”Western Union Business资深市场分析师Joe Manimbo 说，“他的讲话，令对任何缩减资产负债表将明显导致升息暂停的预期减弱。” 杜德利在上周接受访问时表示，缩减资产负债表是升息的替代，这可能引发美联储在缩 表的时候“暂停”升息。 分析师说，投资者仍然预计美联储将在今年再加息两次，尽管对6月加息的预期在就业 报告发布后降至61%，周四稍晚为超过70%。 美元指数 升至三周高位101.26，纽约尾盘上涨0.5%，报101.16。 美元兑日圆 在杜德利讲话后触及盘中高位，尾盘升0.3%，报111.16日圆。 美元兑欧元触及四周高位，欧元 跌0.5%，报1.0587美元。 数据显示，美国3月增加的非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月来最少，远低于接受 路透访查的分析师预估的增加18万个。 3月失业率降至4.5%，2月为4.7%。(完) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0588 1.0642 -0.51 +0.71 1.0513 美元/日圆 111.05 110.80 +0.23 -4.98 116.87 欧元/日圆 117.59 117.93 -0.29 -4.51 123.14 美元/瑞郎 1.0088 1.0047 +0.41 -0.88 1.0178 英镑/美元 1.2372 1.2466 -0.75 +0.29 1.2336 美元/加元 1.3404 1.3412 -0.06 -0.19 1.3430 美元/离岸人民币 6.8981 6.8890 +0.13 -1.07 6.9726 澳元/美元 0.7495 0.7545 -0.66 +3.88 0.7215 欧元/瑞郎 1.0685 1.0694 -0.08 -0.30 1.0717 欧元/英镑 0.8558 0.8537 +0.25 +0.47 0.8518 新西兰元/美元 0.6934 0.6968 -0.49 -0.10 0.6941 美元/挪威克朗 8.6544 8.6225 +0.37 +0.20 8.6370 欧元/挪威克朗 9.1671 9.1787 -0.13 +0.89 9.0858 美元/瑞典克朗 9.0727 9.0226 +0.56 -0.38 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6129 9.6043 +0.09 +0.34 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)