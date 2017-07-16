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重温稿-《全球汇市》美元受创，经济数据疲弱削弱对美国年底再度加息的押注
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2017年7月16日 / 晚上11点00分 / 1 天前

重温稿-《全球汇市》美元受创，经济数据疲弱削弱对美国年底再度加息的押注

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 6月美国消费者物价持平
    * 美元兑多数主要货币下跌

    路透纽约7月14日 - 美元兑一篮子主要货币周五下跌，此前公布的美国6月消费者物价和零售销售数据弱
于预期，令人质疑美国经济成长力道和美国联邦储备理事会(美联储/FED)会否在今年再次升息。

    美国6月消费者物价指数(CPI)持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不振，国内需求疲弱。
    
    经济学家原本预计上月CPI环比增长0.1%。5月CPI下降0.1%，6月未能反弹，可能令美联储官员感到纠结，
他们之前认为近期物价压力温和只是暂时现象。            
    
    “CPI数据引发人们质疑，通胀疲弱的暂时现象在哪个时点会转变成持续的现象，”Westpac Banking Cor
p资深汇市策略师Richard Franulovich说。
    
    美元指数      下跌0.6%，报95.152，稍早降至去年9月来最低95.132。

    美国利率期货上涨，暗示交易商下调对美联储今年再次加息的预期。
    
    “通胀压力回落，暗示美联储进行今年第三次加息的意愿可能减弱，”Commonwealth FX首席市场分析师O
mer Esiner说。
    
    美元兑主要货币普遍下跌。
        
    美元兑日圆      跌0.65%，报112.53日圆，此前触及近两周低位112.28。
       
    “美元/日圆的下行空间大大增加，在夏季结束前可能很容易跌至110日圆，事实上，可能就是在未来几周
，尤其是在美国公债收益率不断下降的背景下，”Franulovich说。
        
    较高收益的澳元和新西兰元跳涨，澳元触及近15个月高位，因全球股市触及纪录高位，以及在全球主要央
行政策制定者发表鸽派讲话后，市场的风险意愿增强。
    
    澳元兑美元攀升1.23%，至0.7821美元。
        
    南非兰特兑美元      触及两周高位。
    
    欧元兑美元      升0.62%，至1.1466美元，英镑上涨1.18%，至1.3088美元，此前触及去年9月来最高1.3
093美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1467   1.1395   +0.63   +9.07   1.0513
    美元/日圆                   112.50   113.27   -0.68   -3.74   116.87
    欧元/日圆                   129.05   129.09   -0.03   +4.80   123.14
    美元/瑞郎                   0.9633   0.9670   -0.38   -5.35   1.0178
    英镑/美元                   1.3095   1.2935   +1.24   +6.15   1.2336
    美元/加元                   1.2640   1.2720   -0.63   -5.88   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7640   6.7811   -0.25   -2.99   6.9726
    澳元/美元                   0.7828   0.7726   +1.32   +8.50   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1049   1.1022   +0.24   +3.10   1.0717
    欧元/英镑                   0.8749   0.8808   -0.67   +2.71   0.8518
    新西兰元/美元               0.7345   0.7322   +0.31   +5.82   0.6941
    美元/挪威克朗               8.1830   8.2582   -0.91   -5.26   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3857   9.4152   -0.31   +3.30   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3063   8.3569   -0.61   -8.80   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.5276   9.5272   +0.00   -0.55   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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