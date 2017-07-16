重温稿-《全球汇市》美元受创，经济数据疲弱削弱对美国年底再度加息的押注

* 6月美国消费者物价持平 * 美元兑多数主要货币下跌 路透纽约7月14日 - 美元兑一篮子主要货币周五下跌，此前公布的美国6月消费者物价和零售销售数据弱 于预期，令人质疑美国经济成长力道和美国联邦储备理事会(美联储/FED)会否在今年再次升息。 美国6月消费者物价指数(CPI)持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不振，国内需求疲弱。 经济学家原本预计上月CPI环比增长0.1%。5月CPI下降0.1%，6月未能反弹，可能令美联储官员感到纠结， 他们之前认为近期物价压力温和只是暂时现象。 “CPI数据引发人们质疑，通胀疲弱的暂时现象在哪个时点会转变成持续的现象，”Westpac Banking Cor p资深汇市策略师Richard Franulovich说。 美元指数 下跌0.6%，报95.152，稍早降至去年9月来最低95.132。 美国利率期货上涨，暗示交易商下调对美联储今年再次加息的预期。 “通胀压力回落，暗示美联储进行今年第三次加息的意愿可能减弱，”Commonwealth FX首席市场分析师O mer Esiner说。 美元兑主要货币普遍下跌。 美元兑日圆 跌0.65%，报112.53日圆，此前触及近两周低位112.28。 “美元/日圆的下行空间大大增加，在夏季结束前可能很容易跌至110日圆，事实上，可能就是在未来几周 ，尤其是在美国公债收益率不断下降的背景下，”Franulovich说。 较高收益的澳元和新西兰元跳涨，澳元触及近15个月高位，因全球股市触及纪录高位，以及在全球主要央 行政策制定者发表鸽派讲话后，市场的风险意愿增强。 澳元兑美元攀升1.23%，至0.7821美元。 南非兰特兑美元 触及两周高位。 欧元兑美元 升0.62%，至1.1466美元，英镑上涨1.18%，至1.3088美元，此前触及去年9月来最高1.3 093美元。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1467 1.1395 +0.63 +9.07 1.0513 美元/日圆 112.50 113.27 -0.68 -3.74 116.87 欧元/日圆 129.05 129.09 -0.03 +4.80 123.14 美元/瑞郎 0.9633 0.9670 -0.38 -5.35 1.0178 英镑/美元 1.3095 1.2935 +1.24 +6.15 1.2336 美元/加元 1.2640 1.2720 -0.63 -5.88 1.3430 美元/离岸人民币 6.7640 6.7811 -0.25 -2.99 6.9726 澳元/美元 0.7828 0.7726 +1.32 +8.50 0.7215 欧元/瑞郎 1.1049 1.1022 +0.24 +3.10 1.0717 欧元/英镑 0.8749 0.8808 -0.67 +2.71 0.8518 新西兰元/美元 0.7345 0.7322 +0.31 +5.82 0.6941 美元/挪威克朗 8.1830 8.2582 -0.91 -5.26 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3857 9.4152 -0.31 +3.30 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3063 8.3569 -0.61 -8.80 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5276 9.5272 +0.00 -0.55 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)