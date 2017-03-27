重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月20日-24日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中美关系：要尊重彼此核心利益和重大关切，维护中美关系大局稳定--习近平

中国国家主席习近平表示，中美共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确选择；要尊重彼此核心利益和重大关切，维护中美关系大局稳定。

--中国央行：金融体系总体健康，但存杠杆率偏高及债市房市等风险--行长

中国央行行长周小川表示，中国金融体系总体健康，但也存在总体杠杆率偏高、债市房市风险和跨市场影子银行业务活跃等风险。

--中国经济：国有资产不是任人宰割的“唐僧肉”，要大力盘活财政资金--总理

中国国务院总理李克强表示，国有资产是全体人民的共同财富，不是任人宰割的“唐僧肉”，要确保企业境外国有资产安全运营和保值增值。

--中国经济：要妥善处理处置不良资产、债券违约和房地产泡沫等风险--副总理

中国国务院副总理张高丽表示，要妥善处理处置银行不良资产、债券违约、房地产泡沫等一批风险点，确保不发生系统性金融风险；现在整个金融资产量非常大，引导金融支持实体经济，才能发展实体经济。

--中国央行：完善货币政策工具体系，为价格调控方式转型营造环境--工作论文

中国央行研究局局长徐忠撰文表示，要创新完善中国货币政策工具体系，为货币政策和价格调控方式转型营造良好的金融环境。货币政策有效实施需要其他政策配合，尤其需要供给侧结构性改革为基础；同时要优化中央银行资产负债表，为货币价格调控方式转型创造有利条件。

--《焦点》中国央行调控流动性游刃有余，紧平衡倒逼金融机构去杠杆

中国央行通过MPA(宏观审慎评估)重新实现全方位管控银行资产负债表的威力尽显，面对本月末MPA今年首次正式考核，近几周银行间流动性明显出现季节性紧张。不过从央行传递的信号看，流动性异常紧张应该不会持续，而紧平衡将是央行落实去杠杆任务下的新常态。

--中国经济：2017年增长料放缓至6.5%，2018年降至6.3%--OECD报告

经济合作暨发展组织(OECD)预测，2017年中国经济增长可能放缓至6.5%，2018年进一步降至6.3%。不过随着全球需求增强，中国出口料将改善。

--中国房地产：2月70城房价同比涨幅连三月回落，环比升幅重现扩大苗头

中国国家统计局公布数据显示，2月70个大中城市房价指数同比涨幅连续三个月回落，环比涨幅则在连续四个月缩窄后再度略有扩大。重点调控的15个热点城市房价多数继续趋稳回落。

--《市场热谈》中国楼市信贷政策定调趋紧，配合去泡沫应时而动 “房子是用来住的、不是用来炒的”，去年底中央经济工作会议剑指“炒房”表态言犹在耳，中国一二三线城市调控新政即鱼贯而出。而蛇打七寸，央行日前明确要求银行对住房信贷做出适度调整，意味着信贷政策正紧密配合楼市防风险应时而动，但去泡沫化之路仍阻且长。

--中国房地产：北京细化调控内容，离婚一年内房贷申请人按二套执行

自3月17日北京重拳调控楼市之后，又出台若干通知就实施细节做出规定，包括北京地区离婚一年内房贷申请人均按二套房信贷政策执行，非京籍人士购房需连续60个月缴纳个税，从税收信贷等全面收紧调控，打击投资投机行为，显示决策层抑制泡沫的决心。

--中欧贸易：敦促欧盟改变替代国做法，有信心WTO公正裁决--中国商务部

中国商务部发言人孙继文称，中国将要求世贸组织再次考虑设立专家组，审理欧盟对中国征收反倾销关税的替代国做法。

【金融】

--《焦点》中国银行业闪躲腾挪迎战MPA考核，近忧可解但远虑犹存转型迫在眉睫

即将到来的一季度MPA考核已令中国银行业感受到“切肤之痛”，资本充足率、广义信贷增速等“监管红线”犹如达摩克利斯之剑高悬头顶，令其近年来表外资产的无序扩张无所遁形。伴随季末时点的临近，银行正加速通过寻找非宏观审慎评估体系（MPA）考核机构代持、非标转标、压缩同业理财等多种途径腾挪资产力争考核达标。

--《焦点》中国再融资新政抑制定向增发，料推升企业债务风险

银行人士及分析师指出，中国当局为抑制企业非公开发行股票大增而推出的再融资新政，正逼使更多现金吃紧的企业转而举债，中国企业债务负担原已达到全球金融危机以来高位，如今压力更加沉重。

--全球金融：亚投行批准13个新成员加入，加拿大位列其中

中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)称，已批准13个新成员加入，其中包括美国主要盟友加拿大，成员总数达到70个。这是亚投行自成立以来首次纳入新成员。

--中国金融：未来将有更多绿色金融激励机制，如央行贴息和担保--央行专家

中国人民银行研究局首席经济学家、中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示，2017年，中国将在绿色基金、绿色再贷款、碳市场、环境压力测试等多个领域取得突破。未来会发展更多的激励机制，比如用央行的贴息、担保等形式来降低绿色信贷融资成本。

--中国金融：2016年末信托业信托资产规模逾20万亿，同比增长24.01%--协会

中国信托业协会最新发布的2016年信托公司主要业务数据显示，截至2016年年末，全国68家信托公司管理的信托资产规模达到20.22万亿元人民币，同比增长24.01%，信托业跨入“20万亿元时代”。

【固定收益】

--《分析》逆回购规模受压中国央行单周仅小幅净投放，配合MPA延续偏紧基调

本周起银行间跨季流动性需求步入高峰，同时银行迎战MPA考核日趋白热化，亦对资金面产生压力，但中国央行单周仅净投放800亿元。交易员透露本周逆回购操作规模不大有央行指导因素影响，配合MPA考核流动性闸门一步步收紧，金融去杠杆正在路上。

业内人士指出，在公开市场和MLF政策利率上调、金融监管加强背景下，公开市场操作对短期流动性的数量调控，也将继续偏紧基调；在维护流动性整体基本平稳的同时，央行或更能容忍资金面的短期波动。

--《焦点》中证登拟提高公司债质押门槛，交易所融资功能或将逐渐弱化

随着信用违约风险持续上升，中国证券登记结算有限公司拟于4月初调整质押式回购政策，提高公司债质押门槛；新发的中低等级公司债将失去质押功能，交易所债市融资功能或将因此逐渐弱化。

【外汇】

--中国外汇：跨境资本流动向均衡收敛，有企业借海外投资转移资产--外管局长

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜称，中国的跨境资本流动正向均衡状态收敛，未来中国跨境收支具有良好的稳健基础；但部分企业海外投资存在“非理性和异常投资行为”，有些企业借海外投资转移资产。

--《市场洞察》人民币汇率指数跌跌不休，谁是始作俑者

上周以来人民币汇率CFETS指数进入新一轮跌势，至本周二首次跌破93关口，创该指数公布以来新低，而在此期间人民币兑美元双边汇率却稳定在狭小区间内波动，两者呈现出跷跷板的关系，即美元指数出现一定的单边走势时，将由汇率指数来承担其他货币波动的影响。

从全年角度看，毕竟美联储还有两次左右的加息操作，美指当前走势更多被视为是调整，而不是转势，虽然各方对美指调整幅度看法不一；而对人民币兑美元双边汇率而言，全年角度看料仍有一定贬值空间，但这部分调整很可能在下半年实现。

--《分析》凛冬忽至，中国企业海外投资进入下半场

去年突飞猛进的中国企业对外投资正遭内外夹攻。除了来自境外对并购项目的严格审批之外，中国严格的外汇流出管理和真实、合规性审核，也让中企对外投资热度骤然降温。可以预见，今年中国企业对外投资将进入收缩期。

--《人民币综述》离岸债券基金盘整等候，盼债券通及纳入全球指数带来曙光

离岸人民币投资气氛不振，台湾幸赖资金池水位降幅有限，相关债券基金尚不需重整转型。因应中国境内债券收益率看升趋势，先行降低部位并偏多操作美元债券。盘整等候〞债券通〞与中国境内债券纳入全球债券指数之日的到来。

--路透调查：亚币人气改善，受美联储谨慎政策立场支撑

路透调查显示，多数新兴亚币的人气在过去两周有改善，因美联储最新利率指引没有一些人预期的那么“鹰派”之后，美元回落。人民币的押注略为转多。尽管人民币多头仓位预计较少，但仍是自去年4月以来投资者对人民币最乐观的看法。

【证券/行业】

--《焦点》MSCI推新方案令今年纳入中国A股概率增加，但示范效应大于实质影响

国际指数公司MSCI明晟推出其指数纳入A股的新方案，并向市场参与者征求意见。此举令目前陷入僵局的“MSCI纳A”进程有望取得突破，今年MSCI指数纳入中国A股的概率大增。

--《焦点》境内基石投资者参与H股IPO套现后资金须汇回，较小IPO更受伤

据四名知情人士向路透表示，中国外管局已经强制要求参加香港IPO的大陆基石投资者在出售股票后将资金汇回，这项规定可能打击依赖基石投资者的较小型IPO公司。

--钢铁产业：中国认为产能过剩不能只盯着中国，各国应加强合作

中国商务部副部长王受文表示，应对钢铁产能过剩需要全球加强合作，不应只盯着中国。他在北京的中国发展高层论坛上表示，讨论钢铁领域产能过剩问题，不应单挑出中国。这是一个全球性问题，也是个周期性问题。

--《焦点》中国神华慷慨派息树央企典范，元气未复后继者或寥寥可数

中国最大煤炭生产商--中国神华意外派发超高股息震慑市场，即使此举可能纯粹回应政府诉求，市场人士仍憧憬央企典范得以树立，让中国股票重新吸引国际投资者眼球；只是经历了数年经济跌宕后，很多大型国企尚未恢复元气，能够成为神华的后继者或许是寥寥可数。

--中港个股：万科将42个商业地产项目出售给投资基金，预计交易价86-90亿

中国大型地产企业--万科公告称，拟将拥有的42个商业地产项目，出售给其参与投资的两只商业地产投资基金。若这些项目全部成交，预计总交易作价为86-90亿元人民币。

--《综述》中国平安去年派息比例创五年新高，有信心未来维持高派息比

中国第二大寿险公司--中国平安去年净利逆势增长，派息比例创五年新高，公司高层表示，有信心未来维持高派息比。

--中港股业绩：中国人寿2016年净利润同比下降44.9%，总保费收入增长18.3%

中国最大的寿险公司--中国人寿公布业绩，2016年归属于股东的净利润为191.27亿元人民币，同比下降44.9%；总保费收入4,304.98亿元人民币，同比增长18.3%。

--香港个股：中国电信称今年资本开支按年减少8%，明年将会明显下降

中国三大电信商之一的中国电信称，公司2017年的资本开支将按年下降8%至890亿元人民币，2018年将会明显下降。其董事会稍早决定建议适当提高派息水平，末期股息每股0.105港元（约0.09325元人民币）。

--港股业绩：中移动去年业绩扭转连三年倒退局面，核心盈利增幅逾一成

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动宣布，2016年净利按年仅微增0.2%，但已扭转了此前连续三年业绩倒退的情况；公司计划今年总体资本开支1,760亿元人民币，同比减少6%。

--中港股业绩：中信证券去年净利下降47.65%，受市场环境整体影响

中国最大券商--中信证券公布2016年报，去年实现净利103.65亿元人民币，同比下降47.65%，与之前公布的业绩快报数据一致。中信证券去年净利下滑主要还是受到国内证券市场去年整体不景气的影响。

--港股业绩：中海油去年度净利按年大跌97%，好于市场预期

中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司公布，去年度净利按年大跌97%，好于市场预期，并扭转了上半年巨额亏损情况。

--中港股业绩：中兴通讯去年净亏损23.6亿，因美国罚金事件计提损失所致

中国通讯设备大厂--中兴通讯年年报显示，去年实现营业收入1,012.33亿元人民币，同比增长1.04%；归属普通股股东净亏损23.57亿元，因与相关美国政府部门达成协议并按照会计准则对该资产负债表日后事项计提约8.92亿美元相关损失所致。

--中港股业绩：中国铝业2016年净利增长逾一倍，因铝价劲升和生产成本下降