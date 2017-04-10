重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月5日-7日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》美国企业界希望“习特会”对中国采取贸易行动，但不是打贸易战

中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。

--《分析师观点》中国设立雄安新区拟探索城市发展新机制，华北雾霾治理望提速

中国国务院日前决定设立河北雄安新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，这对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。

--中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理

中国国务院副总理张高丽称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。

--中国经济：雄安是体制机制创新高地，而非炒房淘金的地方--河北省委书记

中国河北省委书记赵克志称，雄安新区的定位是疏解北京非首都功能集中承载地，以及体制机制创新的高地和高端高新产业集聚地，而非炒房淘金的地方。

--中国经济：雄安新区将有针对性培育发展科技创新企业和高端高新产业--专家

针对中国国务院决定设立河北雄安新区，中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪称，承接非首都功能疏解是设立雄安新区的首要任务，要增强新区的自我发展能力，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，并积极探索体制机制改革创新。

--中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院

中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。

--中国房地产：供求矛盾突出城市要增加供地，严查企业购地资金来源--住建部

中国住建部和国土部日前联合发布通知，要求合理安排住宅用地供应，住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地特别是普通商品住房用地供应规模，去库存任务重的城市要减少以至暂停住宅用地供应。

--中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购

受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。保定市徐水区和清苑区稍晚亦宣布实施限购。

--中国央企：国投公司等多家央企表态支持雄安新区建设，并拟深度参与

包括国家开发投资公司、中国石化和中国铁建在内的多家央企纷纷表态支持新区建设，将在清洁能源、高端高新产业以及基建投资等方面深度参与。

--中国数据：财新3月服务业PMI降至六个月低点，服务业保持扩张但步伐放缓

中国3月财新服务业PMI降至六个月低位52.2，新业务增速亦下滑至六个月最低，显示服务业扩张步伐放缓。综合财新制造业PMI看，中国经济稳步增长但增速趋缓，需警惕二季度出现转折信号。

--《焦点》特朗普距离给中国贴上汇率操纵国标签还很远--专家

外汇政策专家称，美国总统特朗普看起来不太可能在刚刚与中国国家主席习近平会晤几天后，就在下周正式宣布中国为汇率操纵国；因此特朗普在竞选时作出的口头承诺难以兑现，至少现阶段是如此。

--中欧贸易：欧盟应尽早纠正对中国热轧板卷征反倾销税的错误做法--中国商务部

针对欧委会对中国出口的热轧板卷征收反倾销税，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话，敦促欧盟尽早纠正错误做法，称中国将采取必要措施，维护中国企业的正当权益。他并称，实施贸易保护措施不利于全球钢铁产业持续发展。

--中国能源：当局发放今年第二批成品油出口配额--消息人士

两位知情人士称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。该配额分配不包括中石油，这有点不同寻常，因中石油是成品油主要出口商。目前不能立即获知原因。

【金融】

--中国金融：加快建立宏观审慎管理制度框架，保持货币供给定力--央行官员

中国央行金融稳定局局长陆磊近日称，当前中国金融风险隐患正在积累，而建立金融监管宏观审慎管理框架是防控系统性风险的“治本”之道，应进一步完善“货币政策+宏观审慎政策”双支柱调控框架，统筹用好各类政策工具；保持货币供给定力，将货币政策委员会转变为真正的决策机构，管好流动性闸门。

--中国央行：继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动

中国人民银行称，今年将继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，试点空头支票行政处罚改革。

--中国金融：今年重点布局不良资产，一季度收购不良资产包占比超50%-华融

中国资产规模最大的资产管理公司--中国华融称，今年将继续做强做大不良资产主业，在资本摆布上重点布局不良资产；今年一季度收购的不良资产包占比超过50%。

【固定收益】

--《分析》月初资金转松中国央行持续净回笼，降杠杆路上紧平衡料常态化

中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表示，月初资金面转松，例行缴准一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。

他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上，资金面维持紧平衡将常态化。

--中国债市：中债登3月托管量增4,141亿，上清所增5,109亿NCD仍为主力

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，受今年地方债开启发行推动，3月债券托管量大幅增加4,141亿元，期末余额为442,538亿元。多数机构当月净增持债券，其中境外机构增持中国国债23亿元，结束此前连续两个月的减持。

--中国信用债：宏桥新材称未牵涉当地金融风险及相关公司，偿债能力无变化

继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司也发布公告称，公司及子公司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。

--中国信用债：魏桥铝电称一季度经营指标良好，偿债能力无重大不利变化

中国山东魏桥铝电有限公司发布公告，公司及下属子公司业务运营及财务状况正常、稳定，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。

--中国信用债：东北特钢集团称13东特钢MTN2付息存在不确定性

此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。

【外汇】

--中国外汇：当前外汇市场形势较稳定，跨境资金流动趋向平衡--外管局

中国国家外汇管理局局长潘功胜表示，当前，中国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动趋向平衡。未来，中国跨境收支具有良好的稳健基础。

--路透调查：美元低迷让亚币人气高涨，人民币多仓升至2015年7月来高位

一项路透调查显示，过去两周投资者增加了对人民币、坡元和韩元的多头押注，因美元走势继续挣扎，市场对多数新兴亚币的人气高涨。根据对18名交易商、分析师和基金经理的调查结果，人民币的多头仓位升至2015年7月以来高位。

【证券/行业】

--《焦点》雄安概念成为中国A股新兴奋点，投资者热捧冀望踏上新牛股

在中国清明小长假期间，一则将设河北雄安新区的消息成为投资者热议的焦点。经过几天的发酵，雄安题材果真成为股市的新兴奋点，A股市场周三恢复交易后，雄安概念股大面积涨停。

--中国个股：联通集团筹划混改将以中国联通为平台，打响混改行情发令枪

中国三大通信运营商之一的中国联合网络通信股份有限公司公告称，已接到控股股东中国联合网络通信集团通知，联通集团正在筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，该事项拟以本公司为平台，可能涉及公司股份变动事宜。

--中国房地产：万科一季度重回国内房企销售榜首，碧桂园和恒大次之--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)近日发布统计数据称，一季度万科以1,496.3亿元人民币销售额重回国内房企销售榜的榜首，碧桂园和中国恒大分居第二和第三位。

--企业并购：美国反垄断机构有条件批准中国化工收购瑞士先正达

美国联邦贸易委员会称，美国反垄断机构已批准中国化工集团在剥离三种产品的条件下收购瑞士先正达(Syngenta)。

--中国期市：白糖期权交易手续费为3元/手，行权手续费为0元--郑商所

中国郑州商品交易所称，白糖期权交易手续费为3元人民币/手，行权（履约）手续费为0元/手。而为了保障白糖期权顺利上市，郑商所定于4月8日、4月15日进行交易系统期权业务测试。

--中国并购：跨境并购放缓只是暂时现象，3-6个月后有望复苏--麦肯锡

国际知名管理咨询公司--麦肯锡高层表示，因外汇管制等因素，今年一季度中国企业的跨境并购放缓，但这只是暂时现象，估计3-6个月后国内外汇管制可能会更加精准，中企跨境并购亦有望复苏。

--中国个股：山东黄金收购阿根廷贝拉德罗金矿股权，总价款为9.6亿美元

中国山东黄金矿业股份有限公司公告称，由香港子公司向世界知名黄金生产商巴理克收购阿根廷贝拉德罗金矿的开发商Minera Argentina Gold S.R.L（MAG）50%股权，交易总价款为9.6亿美元。

--中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆

中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。

--《独家新闻》中国长城汽车拟在受特朗普打击的墨西哥两个州建厂--消息

据消息人士透露，中国汽车生产商--长城汽车股份有限公司正考虑在墨西哥两个州建造一家车厂。这两个州均受到美国总统特朗普促使美国企业投资本土行动的打击。

--中国企业：西王集团全面接管齐星集团，百亿债务危机警报暂时解除