重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月17日-21日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》中国经济增长实现开门红但料前高后低，货币政策坚持中性基调

中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。

--中国经济：国务院推出进一步减税举措，预计今年将再减税3,800多亿元

国务院召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。

--中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院

国务院指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。

--中国经济：完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制--深改小组

中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。

--《焦点》中国70城房价环比涨幅抬头，调控趋频供需两端齐发力

随着前期政策效应逐步显现，中国70城新房价格指数同比涨幅已开始见顶回落，但二手住宅交易热络、价格指数后来居上，意味着投资投机需求并不愿意退场。整体而言，中国房地产市场调控仍在路上。

--中国数据：3月ODI同比下降30.1%，一季度同比下降48.8%--商务部

中国商务部称，中国一季度对外非金融类直接投资（ODI）累计205.4亿美元，同比下降48.8%；其中，3月对外直接投资71.1亿美元，同比下降30.1%。

--中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险

国际货币基金组织(IMF)上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，分别至6.6%和6.2%，1月时预估原为增长6.5%和6.0%，指因预期当局将继续出台政策支持措施；但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。

--中国房地产：正紧锣密鼓研究制定楼市新政，成熟时可付诸实施--发改委副主任

中国国家发改委副主任宁吉喆表示，目前中国正在抓紧时间紧锣密鼓研究制定保证房地产长期持续健康发展的长效机制，成熟的时候可以付诸实施。

--中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告

中国土地勘测规划院地价所所长赵松称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。

--中国经济：推进国企国资、利率汇率市场化和金融监管体制改革--发改委

中国国务院日前批转国家发改委关于2017年深化经济体制改革重点工作的意见，将深入推进国企国资改革和利率汇率市场化改革，并深化金融机构、多层次资本市场和金融监管体制改革。

--中国反腐：银监会主席助理杨家才及亲属受查，涉交行杨东平案--财新网

财新网报导称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报导称，目前综合各个渠道的情况看，并不能证实杨家才与项俊波同案；杨家才所涉的是交行杨东平案。

--中国经济：经济增长周期性复苏为加快结构性改革赢得空间--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏表示，中国经济增长周期性复苏的迹象为加快结构性改革创造了空间。同时，政策落地是一个渐近过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。

--中国农业：预计未来10年粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡--农业部

中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。

【金融】

--《焦点》金融业监管旋风来袭，中国货币政策难再收紧以托底风险

中国银行业监管步入“郭树清时代”后去杠杆力度空前。行走在去杠杆无法再拖与不能笼统过快之间，重在引导市场预期的货币政策正悄然开启保驾护航模式，以配合这场疾风骤雨式的监管整治行动，合理把握去杠杆进程并守住风险底线。

--《分析》中国中小银行的流动性“续命”危局：同业杠杆迫降但负债荒无解

近期监管文件接连出鞘加之中性货币政策坐镇，饱受诟病的银行同业套利链条已有所萎缩，链条的核心--同业存单的发行也受到一定制约。然而，对存单等同业负债的封堵虽有利于去杠杆，却也将面临存款“缺且贵”境况的中小银行，置于流动性“续命”危局。

--中国金融：银监会称信托业风险正加快暴露，要求守牢防火墙--消息

中国信托业风险水平虽整体可控，但也正面临筑牢“防火墙”的压力。两位消息人士透露，银监会对当前信托业风险定调为“正在加快暴露，与其他行业风险相互传染性增强”，实际风险水平可能高于预估，要求避免交叉传染，坚决守住风险底线。

--中港个股：民生银行违规发售私银理财，以填补约30亿票据造假窟窿--财新

据中国财经媒体--财新网报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。

--中国保险：保监会专项调研信保业务，重点包括对债券等的增信服务--报载

上海证券报报导，中国保监会于近日对融资性信用保证保险业务展开专项调研摸底，重点调研保险公司通过信保产品为债券、信托、基金等发行及理财产品质押、债权转让、融资租赁、担保业务等融资业务提供融资增信服务的经营情况及风控措施。

--中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员

中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。

【固定收益】

--《分析》缴税高峰中国央行花式组合工具维稳，监管加强资金波动风险未消

鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。

--中欧经济：白俄罗斯总统称，有意在中国市场发售公债

白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。他未透露计划在中国发售公债的时间或规模。白俄罗斯今年将向债权人偿还约30亿美元债务。

【外汇】

--人民币汇率：市场对人民币信心明显增强，将继续保持基本稳定--总理

中国国务院总理李克强表示，一季度中国外贸大幅度增长，很重要的一个原因是市场对人民币的信心明显增强；因为外界对人民币汇率有稳定预期，才愿意下更多的“长单”。中国将继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

--中国外汇：首季结售汇逆差环比降五成，跨境资本流动形势趋于好转

中国3月结售汇连续第21个月出现逆差，逆差规模虽环比扩大但同比收窄。分析人士认为，整体逆差规模仍维持低位，结合首季逆差规模大幅下降，印证人民币贬值预期已经明显弱化，跨境资本流动形势稳中向好。

--《焦点》中国央行“微调”跨境资本管理正当时，全面松绑还言之过早

中国央行适度放松跨境资金流动性管理，明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，分析人士认为，这一调整属于“窗口指导的微调”，主因跨境资金流出势头好转，亦为保障合法合规业务的开展，但全面松绑资本流动管理还言之过早。

--《人民币综述》汇价止稳搭配慢牛行情，A股料渐吸引国际资金汇聚

人民币止贬回稳，投资者将眼光重新聚焦涨幅落后的中国股市。认为在基本面持续改善的加持下，建议逢回加码，落后补涨行情可期。海外资金逐渐汇聚流向A股，亦将对人民币产生支撑作用。

--人民币汇率：支持汇率稳定的积极因素不断积累，但维稳压力仍大--专家

前中国国家外汇管理局国际收支司司长、中国金融四十人论坛（CF40）高级研究员管涛表示，现阶段，支持人民币汇率稳定的积极因素正在不断积累，国内经济企稳夯实了汇率稳定的基础；此外，稳健中性的货币政策有助于对外币值的稳定，金融稳是货币稳的前提。

--中美关系：汇率问题仍是中美经贸要点，预计中国短期难脱“关注名单”--专家

针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。

--人民币汇率：3月实际与名义有效汇率均创30个月新低--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个月新低，上月修正后为降0.97%。3月人民币名义有效汇率指数降0.59%至116.66，亦创出30个月新低，上月修正后为降0.94%。

【证券/行业】

--《焦点》中国车企发起新产品和新策略攻势，在本地市场挑战国际对手

国际汽车厂商在中国市场的利润面临上汽集团(SAIC)和吉利(Geely)这两家本地企业的威胁。两家企业将推出新款汽车和营销策略，在中国市场上挑战那些知名度更高的外来品牌。

--《焦点》政策支持力度虽减弱，但车企在中国仍积极推进绿色能源车计划

尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑限制插电式汽车的销售配额，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。汽车业的高层将利用上海车展展示多款纯电动汽车和插电式混合动力汽车。但另一方面很多人担心，在行驶同样里程的情况下，电动汽车相较于汽油车仍过于昂贵。

--《焦点》中国电动汽车新军吸引大量社会资本，繁荣背后将面临惨烈竞争

周五正式启幕的上海国际车展上，新能源汽车无疑是最大亮点之一，除了通用、奥迪、比亚迪等老牌车企推出新款车型外，蔚来、前途等五家初创企业的新产品亦登台亮相，一并接受外界评判。

中国对于新能源车的扶持和补贴，以及技术的逐步完善，使得电动车成为外界打破汽车行业壁垒的最佳入口，大量社会资本正汹涌而入，争相打造新品牌。不过业内人士认为，未来电动车领域仍将经历大浪淘沙，仅有少数企业能够最终胜出。

--中国证券：上证所对集中卖出平安帐户限制交易一个月，监控雄安概念炒作

上周三尾盘中国平安和兴业银行因集中卖盘而股价大跌，上海证交所近日公布调查结果，系中信建投证券旗下中信建投基金公司旗下多个专户产品卖出导致，上证所拟对所涉相关帐户限制交易一个月。上证所还称，已对雄安新区概念股可能存在的过度投机炒作予以重点关注。

--中国期市：计划2017年下半年推出上海原油期货合约--消息人士

两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。

--《独家新闻》中国拟组成国有企业为首的财团，参与沙特阿美IPO--消息

了解讨论内情的消息人士告诉路透，中国将成立一个包括国有大型石油公司、银行以及主权财富基金在内的财团，充当沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开招股(IPO)的基石投资者。

--《独家新闻》中国国开行或为复星国际财团入股极地黄金融资--知情人士

两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。

--中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士

中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。

--中国个股：乐视网预计今年大屏业务将扭亏，为公司净利增加数亿元

因资金困局而受高度关注的中国乐视网公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元

--中港个股：比亚迪3-5年内将在国内200多个城市推广新能源车

中国汽车和电池大厂--比亚迪董事长王传福表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。

--中国企业：海航机场接近收购Odebrecht所持里约国际机场股权--消息

据一位消息人士介绍，中国海航机场控股(集团)有限公司已接近收购巴西大型工程企业Odebrecht所持巴西第二大国际机场的全部股权，部分解决了与一政府机构在许可权问题上的僵局。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)