重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(2月20日-24日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：今年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策--政治局会议

中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。

--《人物特写》郭树清接掌银监会，起舞中国金融监管机构改革

山东省省长郭树清，中国金融领域经历最多、地方工作经验最为丰富的学者型官员，即将接任银监会主席，担起引领新一轮金融监管机构改革的重任。此次回归，“尚福林接棒者”六个字背后，市场关心的也许并不仅仅是这个人以及他丰富的金融机构和监管部门任职经历，更是他将以何种方式继续推动总资产已逾230万亿元人民币体量的中国银行业，应对各类风险并健康发展。

--中国人事：全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长--新华视点

新华社官方微博新华视点报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。

--《独家新闻》特朗普称中国是操纵汇率的“总冠军”

美国总统特朗普称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。特朗普在接受路透专访时表示，虽然他并未兑现在就任首日宣布中国为汇率操纵国的竞选承诺，但他对中国操纵本币汇率的认定没有“退缩”。

--中国房地产：一季度房价趋稳，加快房地产税立法适时推进改革--住建部

中国住房和城乡建设部部长陈政高表示，房地产调控取得了阶段性成果，无论从环比还是同比看，预计今年一季度房地产价格会继续趋于稳定，这其中也包括热点城市；他并预计今年去库存工作一定会取得比去年更大的成效。

--中国经济：今年外贸形势依然严峻复杂，外资撤离中国潮有失偏颇--商务部长

中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。

--中国财政：个税改革可逐步实施到位，适当增加家庭生计支出扣除项--官员

中国财政部税政司有关负责人表示，鉴于中国人口多、地域范围广、社会配套措施和征管条件不健全等实际情况，个人所得税改革需要在做好顶层设计的基础上，逐步实施到位，适当增加有关家庭生计支出的附加扣除项目。

--中国经济：要防止杠杆率过快上升，正研究延长债市交易时间--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。

--《焦点》资金收紧了，涨势渐歇的中国楼市会有剧烈调整吗？

去年四季度以来密集出台的楼市调控有效抑制了中国房价涨势，统计局最新房价指数见顶趋势明显。新年伊始，包括针对房地产相关信贷和其它融资方式的金融去杠杆措施层出不穷，房地产资金环境持续收紧，这是否会引发楼市剧烈向下调整？

多数分析人士认为，金融去杠杆，针对的是楼市中的“泡沫”，而且在政策制定和执行上也较以前更为精准。数据显示，未受调控的三四线城市楼市目前表现稳健，能在一定程度上起到支撑作用，楼市今年虽然不可避免进入调整，但整体将较温和。

--《财经洞察》是是非非中国房地产税真有抑房价调贫富差距魔法？

诟病中国高房价时，中国政府屡屡会提及要建立房地产市场长效机制，其中开征房地产税无疑是被视为制度建设的重要一环。讨论税制改革时，中国过于倚重间接税而缺乏直接税的现实也屡屡让专家们建言中国应尽快调整税制结构，提高直接税比重；而开征房地产税成为现阶段最具备调节贫富差距的直接税种。

理论上看似有充足的必要性，但现实推进似乎依旧遥遥无期。

--中国能源：今年消费总量控制在约44亿吨标准煤，非化石能源比重提至14.3%

中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。

--《分析》中国辽宁现状凸显依赖大量借债发展经济有风险

中国辽宁省会沈阳市的建设热潮，掩盖了该省经济陷入危机的窘况。这个突出的例子显示，通过大量投资基础设施来刺激经济的政策收效日益递减。

--《焦点》政府加紧资本管控与交易审查，中国投资者银弹攻势渐失锋芒

数年以来，财大气粗的中国投资者在全球一直受到热捧，但这种局面已经结束。现在他们手中的现金正在慢慢失去魔力。中国逐步加强对资本外流的防范，削弱了国内外投资者对于在中国国内或境外达成交易的信心。

【金融】

--中国央行：近日实行定向降准例行考核结果有上有下，调整日为下周一

中国央行称，近日根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考核，考核结果有上有下，大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可继续享受优惠准备金率；此次准备金率动态调整将于下周一(27日)实施。这亦印证了路透上日的消息报导准确性。

--中国央行：货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员

中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。

--中国金融：央行草拟强化金融资管新规，统一监管促逐步有序打破刚兑

中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透获得的文件显示，中国央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管业务的宏观审慎管理，强调金融机构不得开展表内资产管理业务，明确要求逐步有序打破刚性兑付。

--中国金融：广东银监局将90天以上同业存单计入核心负债依存度指标--消息

三位消息人士透露，中国广东银监局近日发文将到期日在90天以上的同业存单纳入核心负债，计入核心负债依存度指标，此举将有助于缓解银行负债压力。

--中国金融：银监会发布网贷资金存管指引，确保网贷机构“见钱不摸钱”

为有效防范网络借贷资金挪用风险、促进网贷行业健康发展，中国银监会发布网络借贷资金存管业务指引明确，商业银行为网贷机构提供资金存管服务，对网贷机构自有资金、存管资金分开保管、分账核算，确保网贷机构“见钱不摸钱”。

--中国金融：房地产及过剩产能行业非公开发行公司债条件拟被收紧--消息

两位消息人士透露，中国证券业协会拟修改证券公司非公开发行公司债券项目承接负面清单指引，增加对房地产公司的负面清单限定和对钢铁、煤炭等过剩产能的限制，明确发行人子公司属于负面清单范畴的判断标准。

--中国金融：加强监管协调，按资管产品类型统一标准规制--央行官员

中国央行调查统计司司长阮健弘近日称，应进一步加强监管协调，减少监管套利，遵循机构监管和功能监管相结合的原则，落实穿透式监管；按照资管产品的类型而非按照金融机构的类型，分类统一资管产品的标准规制。

--中国金融：上海银监局排查辖内农村中小金融机构同业业务风险--消息

两位消息人士透露，中国上海银监局正排查辖内农村中小金融机构违规以同业业务为通道投资资管计划的风险情况，以强化同业业务监管，有效防范风险。

--中国保险：严厉打击险资短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为--保监会

中国保监会称，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为。

--中国基金：公募基金规模1月底失守九万亿元，主要源于货基规模缩水

据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。

--中国金融：不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”手段--专家

中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。

--《焦点》中国抑制资金空转初显效，但银行业扩表冲动不减风险暗涌

中国央行日前提高金融市场利率主动“拆杠杆”，无疑将瓦解银行利用同业业务加杠杆套利的低息环境。监管层抑制资金空转的努力已初显成效，但在监管缺位的条件下，套利空间并未完全消失、叠加普遍存在的流动性接续压力，都让银行业尤其中小机构依然热衷于通过同业“任性冲规模”。

--《焦点》中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继，更关注资金安全

中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。

【固定收益】

--《分析》中国央行定向逆回购+净投放保总量稳定，未来价格动向更引关注

在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行本周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。业内人士称，与此前以量为主的管控思路不同，今年稳健基调意味着政策边际实际在收紧。今年春节前后MLF、SLF和逆回购利率先后上调也印证了这种看法。在包括金融降杠杆等未决之前，上述市场化利率仍有上行可能，需要密切关注。

--中国债市：各地地方债季度发行量不超全年30%，探索续发行机制--财政部

中国财政部发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。

【外汇】

--《焦点》人民币中间价定价机制周一起微调，属技术性调整但不排除为汇改铺路

人民币兑美元中间价定价机制周一起微调，缩短了“一篮子货币”的汇率计算时段，令中间价受其他货币涨跌动能的影响降低，理论上属于技术性调整。

--《人民币综述》剔除“重复计算”定价更合理，交易参考重点仍在美指和大行

人民币兑美元中间价定价机制本周开始“技术性调整”，剔除了此前一直被诟病的“重复计算”部分，使得定价机制更为合理；从目前四个交易日的运行情况看，微调后的定价机制发挥了应有的作用，当然这种小调整不会改变市场仍会紧盯美元指数和大行行为的交易模式。

--《分析》管住人民币流出的代价

进入2017年，人民币市场出现了一个奇怪的局面：离岸人民币与境内人民币保持倒挂长达近两个月，且未有结束的迹象。伴随着离岸人民币资金池缩小、流动性收紧，离岸人民币市场也逐渐丧失了活力，人民币国际化已经极大让位于稳汇率。

【证券/行业】

--《焦点》A股再融资新政将挤出资金迎接IPO大潮，打新热持续令大盘更稳

中国证监会上周五祭出A股再融资新政这个“杀手锏”，规模高达万亿元人民币的定向增发市场今年将受到严重抑制，资金将分流至新股和大宗交易等。

--中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载

中国证券报报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。

--路透专访：证券监管新政气象万千，QFII投资者看好中国A股--惠理投资董事

经历中国股灾沉重打击的境内外投资者，对A股市场的信心正随着证监会改革新政的不断出台重新凝聚。全球知名基金--惠理基金投资董事王焱东就表示，改革新政是对资本市场长期健康发展的保障，QFII现在更加看好中国证券市场。

--中国证券：首批基本养老金权益类组合入市在即，规模约100亿元--报载

市场高度关注的中国基本养老金入市一事成行在即。上海证券报报导，首批基本养老金权益类组合已先后启动开立账户程序，涉及权益价值和指数增强两大类组合，受托投资资金约100亿元人民币。

--中国煤炭：今年供大于求趋势难改,煤价下行压力仍在加大--中煤协

中国煤炭工业协会透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。

--《独家新闻》中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息

四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。

--《焦点》消费产业东风掀起中国内向型并购交易热潮