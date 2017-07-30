重温稿-美国债市：公债收益率下跌，因薪资数据加剧对通胀偏低的担忧

* 美国第二季劳动力成本增长缓慢 * 美国第二季经济增长加速 * 朝鲜进行导弹试射，引发对公债的避险买需 路透纽约7月28日 - 美国公债收益率周五下跌，此前数据显示美国第 二季劳动力成本升幅不及预期，加重对通胀将继续偏低的担忧。 美国劳工部周五公布，第二季雇佣成本指数上升0.5%，第一季上升0. 8%。 美联储周三表示，整体通胀和核心通胀指标回落，联储将“密切监控 ”物价趋势。 “我认为，市场聚焦在雇佣成本指数。它进一步证明了薪资没有大幅 增长，这对通胀前景而言，可能不是好征兆，”法国兴业的美国利率策略 部门主管Subadra Rajappa说。 朝鲜不寻常地在周五深夜发射了一枚导弹的报导，令公债价格扩大涨 幅。 日本，韩国和美国官方发表的声明细节暗示，朝鲜发射了一枚洲际弹 道导弹。 指标10年期公债 价格上升5/32，收益率周四的从2.31%降 至2.29%。 周五公布的其它数据显示，美国第二季经济增长加速，因消费者增加 消费和企业的设备投资增长，证明美国经济年初疲弱只是暂时现象。 下周经济焦点将是周五出炉的7月就业报告。 市场将关注下周三财政部公布的季度再融资计划，寻找当美联储开始 缩减购债规模时，政府如何作出相应调整的线索。 美联储周三表示，预期“相对短时间内”开始缩减所持巨量债券。 许多分析师和交易商预期，美联储将在9月公布缩减资产负债表计划 。 -----------------------1816 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-01/32 (+) 1.355 五年期公债 100-06/32 (+02/32) 1.834 10年期公债 100-23/32 (+05/32) 2.294 30年期公债 101-31/32 (+17/32) 2.902(完) (编译 利棣儿；审校 母红)