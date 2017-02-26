重温稿-美国股市：微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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* 高盛下跌向道指施压，此前分析师下调该股评级
* 惠普企业急挫，此前公司下调了全年利润预估
* 道指微涨0.05%，标普500指数升0.15%，纳斯达克指数上扬0.17%
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
三大股指自特朗普当选美国总统以来屡创纪录高位，因他承诺税改，放松监管和增加基建支出。
不过，股市在周五大部份时间下跌，因在特朗普政府官员近期的讲话暗示，有利经济成长的政策可能还要更长时间才能落实后，投资者变得犹豫不决。
因特朗普的计划仍然鲜有细节，这包括了周四他公布将让数以百万计的就业岗位回到美国，这令市场一直陷于窄幅日交投区间内。自12月7日来，标普500指数涨跌幅都没有超过过1%。
分析师对股市愈发保持警惕，因股市在缺乏政策具体细节的情况下上涨，且股价变得越来越高。标普500指数的预估市盈率为17.8。
“毫无疑问，市场人气改善快过实际活动，所以我们看到股市估值可能有些超前，”Atlantic Trust Private Wealth Management董事总经理Brant Houston说。
“最终，我们需要看到这些基本面真正转变，来肯定市场人气的改善。”
美国财长努钦(Steven Mnuchin)周四称，特朗普政府采取的任何政策举措今年产生的影响可能有限。下周二特朗普将在国会参众两院联席会议上发表讲话，投资者将寻找其政策细节。
道琼工业指数上涨11.44点，或0.05%，至20,821.76点；标准普尔500指数升3.53点，或0.15%，至2,367.34点；纳斯达克指数上扬9.80点，或0.17%，至5,845.31点。
公用事业类股上涨1.4%，为标普11大类股中表现最好的类股，受Public Service Enterprise Group公布季度业绩后大涨3.1%提振。
金融类股为大选以来表现最佳的标普类股，今日跟随公债收益率下跌0.75%，拖累道指和标普500指数走低。高盛下跌1.5%，报247.35美元，给金融类股带来拖累，此贝伦贝格银行将高盛投资评级下调至“卖出”。
道指连续第11日创纪录新高，为1987年以来类似走势的最长跨度。
惠普企业急挫6.9%，报22.96美元，此前公司下调了全年利润预估。
百货店运营商杰西潘尼大跌5.8%，报6.46美元，此前公司报告的假日季同店销售跌幅大于预期。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.11:1；纳斯达克市场跌涨股家数比为1.16:1。
标普500指数成份股有41只触及52周新高，两只成份股触及新低；有88只纳斯达克指数成份股触及52周新高，54只触及新低。
今日美国各证交所共计约67.5亿股成交，略低于过去20日的日成交均值68亿股。(完) (编译 利棣儿/刘静；审校 李军)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”