金属期市：上海期铜触及两周高位，受助于中国数据和库存下降

路透悉尼6月9日 - 铜价周五上涨，智利供给担忧及近期数据指向中国进口需求强劲，提供铜价支撑，沪铜则触及两周高位。

交易员表示，伦敦金属交易所(LME)和中国上期所的铜库存下降，也支撑了价格。

0724 GMT，LME三个月期铜小升0.02%报每吨5,741美元，延续隔夜涨势。隔夜铜价曾触及一周高位。

上海期交所期铜收涨1.91%，每吨报45,930元人民币(6,757美元)，为5月26日以来最高收位。

LME仓库铜库存周三减少7,875吨至286,350吨，持续自5月初的七个月高位回落。库存已较该峰值减少了近20%。

得益于外部需求的改善和内需尚好的支撑，以及基数因素影响，中国5月以美元计价进出 口增幅双双反弹，均高于市场预期。

智利国家铜业公司(Codelco)位于该国北部的矿场已重启运作，此前因暴风雨导致一连串的预防性关闭。

上海期锌收高2.47%。伦敦期锌上涨0.6%，每吨报2,480美元。

伦敦期镍上涨0.02%，每吨报8,835美元。上海期镍收涨0.05%。

伦敦期铝下滑0.06%，每吨报1,890美元。上海期铝收跌1%，报13,645元人民币。