金属期市：上海期锌持坚，因中国钢铁前景强健

路透悉尼7月4日 - 上海期锌周二开盘上涨逾1%，伦敦市场隔夜也录得相仿涨幅，外界预期锌的基本面状况已好转，因中国钢铁前景强健。

中国钢铁期货上涨1.26%，周一曾大涨逾3%，因中国需求强劲、以及数据显示中国6月制造业PMI重归荣枯线50之上。锌可用于电镀或不锈钢。

伦敦金属交易所(LME)3月期锌持稳，报每吨2,800美元，隔夜曾触及4月6日以来最高价位。6月7日迄今，锌价涨幅已超过10%。

沪锌涨1%报每吨23,030元人民币(3,387.56美元)。

中国财新制造业PMI在短暂与官方PMI背离后，6月重归荣枯线50之上，新订单、产出等主要分项均获改善，价格指数也重又扩张，显示当前制造业仍具韧性。

麦格理预计今年锌供应短缺65万吨，预计到第四季锌价将突破每吨3,000美元。法国兴业银行的Robin Bhar的看法没那么乐观，他预计短缺规模为25万吨。

伦敦金属交易所(LME)注册仓库锌库存今年下降逾30%，上海期货交易所监控的仓库库存已下降近60%至不到65,000吨。

0100GMT，LME三个月期铜跌0.46%报每吨5,902.50美元，延续上日跌势。

沪铜跌0.49%报每吨47,150元人民币。(完) (编译 王琛/李爽 审校 李婷仪/王兴亚)