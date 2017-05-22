金属期市：中国出于环保考虑继续整治钢铁业，提振锌镍价格上涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透墨尔本5月22日 - 沪锌和沪镍周一飙升，因中国对高污染的钢铁行业持续进行整治，这引发钢铁供应担忧并提振钢铁的原材料价格。
这两种金属摆脱跌势，上周曾下跌并触及年内最低水平，因担心中国金属需求放缓。钢铁价格上涨令空仓持有者措手不及，迫使他们回补仓位。
“目前完全主要受宏观因素的驱动，”瑞银悉尼分行的分析师Daniel Morgan称。
他说，由于最大消费国中国的经济增长强劲，包括钢铁在内的金属市场今年第一季度出现过热，但中国近期转向信贷紧缩，使金属市场出现过度修正。
“等到所有情况尘埃落定，我认为今年对大宗商品来说将是还不错的一年。”
上海期交所期锌大涨4.7%，伦敦金属交易所(LME)期锌涨0.9%至每吨2,655美元，稍早曾触及两周高位每吨2,667，为5月2日以来最高点。
上海期交所期镍跳涨2.6%，LME期镍脱离稍早高点，但仍涨0.3%。
截至0140 GMT，LME期铜小跌0.2%至每吨5,669.50美元，周五曾触及5月初以来最高位每吨5,694.50美元。上海期交所期铜涨1.5%至每吨45,820元人民币(6,649美元)。(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为