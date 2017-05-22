金属期市：中国出于环保考虑继续整治钢铁业，提振锌镍价格上涨

路透墨尔本5月22日 - 沪锌和沪镍周一飙升，因中国对高污染的钢铁行业持续进行整治，这引发钢铁供应担忧并提振钢铁的原材料价格。

这两种金属摆脱跌势，上周曾下跌并触及年内最低水平，因担心中国金属需求放缓。钢铁价格上涨令空仓持有者措手不及，迫使他们回补仓位。

“目前完全主要受宏观因素的驱动，”瑞银悉尼分行的分析师Daniel Morgan称。

他说，由于最大消费国中国的经济增长强劲，包括钢铁在内的金属市场今年第一季度出现过热，但中国近期转向信贷紧缩，使金属市场出现过度修正。

“等到所有情况尘埃落定，我认为今年对大宗商品来说将是还不错的一年。”

上海期交所期锌大涨4.7%，伦敦金属交易所(LME)期锌涨0.9%至每吨2,655美元，稍早曾触及两周高位每吨2,667，为5月2日以来最高点。

上海期交所期镍跳涨2.6%，LME期镍脱离稍早高点，但仍涨0.3%。