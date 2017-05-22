金属期市：中国治理污染，提振期锌和期镍大涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透墨尔本5月22日 - 上海期锌和期镍周一大幅上扬，因中国对高污染的钢铁行业持续进行整治，这引发钢铁供应担忧并提振其原材料价格。
期锌和期镍双双摆脱上周的跌势，期间两者均触及年内低点，因担忧中国的金属需求放缓。钢铁价格上涨，也让空仓持有者措手不及，迫使他们回补仓位。
上海期交所期锌大涨5%。伦敦金属交易所(LME)期锌涨1.5%至每吨2,655美元，稍早触及两周高位2,667美元，为5月2日以来最高。
上海期镍跳涨3%，LME期镍上涨0.5%。
钢铁以及其投入材料价格大涨，中国继续打击存在污染问题的企业，市场忧心供应将因而收紧。
唐山市上周推出一项整治空气品质行动，称不符合排放标准的钢厂将面临关停或重罚。
0140 GMT，LME铜价略跌0.1%至每吨5,675美元，沪铜上涨1.7%，报每吨45,910元人民币(6,670美元)。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示，截至5月16日为止的一周，对冲基金及其他货币基金经理增持COMEX铜净多仓。(完) (编译 王兴亚/李婷仪 审校 戴素萍/王丽鑫)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为