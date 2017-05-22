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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 10:19 BJT

金属期市：中国治理污染，提振期锌和期镍大涨

路透墨尔本5月22日 - 上海期锌和期镍周一大幅上扬，因中国对高污染的钢铁行业持续进行整治，这引发钢铁供应担忧并提振其原材料价格。

期锌和期镍双双摆脱上周的跌势，期间两者均触及年内低点，因担忧中国的金属需求放缓。钢铁价格上涨，也让空仓持有者措手不及，迫使他们回补仓位。

上海期交所期锌大涨5%。伦敦金属交易所(LME)期锌涨1.5%至每吨2,655美元，稍早触及两周高位2,667美元，为5月2日以来最高。

上海期镍跳涨3%，LME期镍上涨0.5%。

钢铁以及其投入材料价格大涨，中国继续打击存在污染问题的企业，市场忧心供应将因而收紧。

唐山市上周推出一项整治空气品质行动，称不符合排放标准的钢厂将面临关停或重罚。

0140 GMT，LME铜价略跌0.1%至每吨5,675美元，沪铜上涨1.7%，报每吨45,910元人民币(6,670美元)。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五数据显示，截至5月16日为止的一周，对冲基金及其他货币基金经理增持COMEX铜净多仓。(完) (编译 王兴亚/李婷仪 审校 戴素萍/王丽鑫)
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