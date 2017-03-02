金属期市：伦敦期铜上涨，因需求前景改善

路透墨尔本3月2日 - 伦铜周四升向逾一周高点，未受美元上涨影响，亚洲和美国制造业数据改善提振需求前景。

0047 GMT，三个月期铜上扬0.2%至每吨6,026.50美元，上日涨0.7%，盘中创出2月21日来的高点6,090美元。

上海期铜涨0.8%至每吨48,710元(7,078美元)人民币。

美国1月消费者支出降温，对汽车和公用事业的需求下降，但通胀录得四年来最大升幅，提高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月加息的机率。

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。

全球最大铜矿智利Escondida的罢工行动已持续三周，周三工人封锁了一条公路，引发与警方的对峙。