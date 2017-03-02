金属期市：伦敦期铜上涨，因需求前景改善

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
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路透墨尔本3月2日 - 伦铜周四升向逾一周高点，未受美元上涨影响，亚洲和美国制造业数据改善提振需求前景。
0047 GMT，三个月期铜上扬0.2%至每吨6,026.50美元，上日涨0.7%，盘中创出2月21日来的高点6,090美元。
上海期铜涨0.8%至每吨48,710元(7,078美元)人民币。
美国1月消费者支出降温，对汽车和公用事业的需求下降，但通胀录得四年来最大升幅，提高了美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月加息的机率。
美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
全球最大铜矿智利Escondida的罢工行动已持续三周，周三工人封锁了一条公路，引发与警方的对峙。
据彭博新闻周三报导，中国政府在强力抗霾的背景下，已下令让28个城市的钢铁和铝厂商在冬季月份减产。(完) (编译 张荻/戴素萍 审校 王颖/张涛)
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“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。