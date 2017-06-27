金属期市：伦敦期铜下滑，因美国耐久财订单疲弱且美元持坚

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透悉尼6月27日 - 伦敦期铜周二在亚洲早盘下滑，因美国耐久财订单数据疲弱，并且美元持坚。
美国关键的资本财新订单5月意外下降，付运也减少，暗示制造业活动在第二季中失去动能。
“订单下滑令人意外，与此同时，美元走势令期铜在今日进一步失去动力。”
美元走强鼓励美国以外的投资者出脱仓位，了结汇率产生的获利。
0236GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜略走软至每吨5,786.75美元，扩大上交易日跌势。
上海期交所主力期铜合约下滑0.09%，报每吨46,500元人民币(6,795美元)，开盘报46,680元。
中国国家统计局周二公布，5月规模以上工业企业实现利润总额6,259.9亿元人民币，同比增长16.7%，增速较4月提高2.7个百分点。
五位直接涉及季度定价谈判的消息人士称，日本铝买家已同意为7-9月当季装运的金属铝向生产商支付每吨118-119美元的升水，反映出现货升水走软。(完) (编译 高琦/艾茂林; 审校 杜明霞/陈宗琦)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。