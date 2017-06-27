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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 11:06 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，因美国耐久财订单疲弱且美元持坚

路透悉尼6月27日 - 伦敦期铜周二在亚洲早盘下滑，因美国耐久财订单数据疲弱，并且美元持坚。

美国关键的资本财新订单5月意外下降，付运也减少，暗示制造业活动在第二季中失去动能。

“订单下滑令人意外，与此同时，美元走势令期铜在今日进一步失去动力。”

美元走强鼓励美国以外的投资者出脱仓位，了结汇率产生的获利。

0236GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜略走软至每吨5,786.75美元，扩大上交易日跌势。

上海期交所主力期铜合约下滑0.09%，报每吨46,500元人民币(6,795美元)，开盘报46,680元。

中国国家统计局周二公布，5月规模以上工业企业实现利润总额6,259.9亿元人民币，同比增长16.7%，增速较4月提高2.7个百分点。

五位直接涉及季度定价谈判的消息人士称，日本铝买家已同意为7-9月当季装运的金属铝向生产商支付每吨118-119美元的升水，反映出现货升水走软。(完) (编译 高琦/艾茂林; 审校 杜明霞/陈宗琦)
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