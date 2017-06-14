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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 16:13 BJT

金属期市：伦敦期铜下跌，美联储利率决定公布前投资者持谨慎心态

路透悉尼6月14日 - 铜价周三下跌，在美联储为期两日的会议结束前投资者保持谨慎。预计美联储将升息，并给出有关今年剩余时间里货币政策走向的线索。

美联储将在周三1800 GMT公布利率决定，美联储主席叶伦将在1830 GMT召开记者会。

分析师们认为，美国货币政策进一步收紧的时点和节奏，可能会为基本金属未来几个月的走势奠定基调。

0740 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1美元，报每吨5,716美元，延续上日跌势。

上海期货交易所主力期铜合约收低0.24%，报每吨45,960元人民币。

根据周二公布的行业报告，上路电动车数量日益增长，势将推动该行业铜需求在未来10年增长八倍。

中国国家统计局周三公布数据显示，中国5月铝产量同比增加4.2%，创下纪录第二高。

伦敦期镍反弹2%至每吨8,860美元，扳回上日跌幅。(完) (编译 王洋/孙茉莉; 审校 高琦)
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