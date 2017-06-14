金属期市：伦敦期铜下跌，美联储利率决定公布前投资者持谨慎心态

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼6月14日 - 铜价周三下跌，在美联储为期两日的会议结束前投资者保持谨慎。预计美联储将升息，并给出有关今年剩余时间里货币政策走向的线索。
美联储将在周三1800 GMT公布利率决定，美联储主席叶伦将在1830 GMT召开记者会。
分析师们认为，美国货币政策进一步收紧的时点和节奏，可能会为基本金属未来几个月的走势奠定基调。
0740 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌1美元，报每吨5,716美元，延续上日跌势。
上海期货交易所主力期铜合约收低0.24%，报每吨45,960元人民币。
根据周二公布的行业报告，上路电动车数量日益增长，势将推动该行业铜需求在未来10年增长八倍。
中国国家统计局周三公布数据显示，中国5月铝产量同比增加4.2%，创下纪录第二高。
伦敦期镍反弹2%至每吨8,860美元，扳回上日跌幅。(完) (编译 王洋/孙茉莉; 审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为