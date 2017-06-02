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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 15:30 BJT

金属期市：伦敦期铜及期镍下跌，受需求疑虑及股市涨势影响

路透悉尼6月2日 - 伦敦期铜及期镍价格周五小跌，受需求趋弱及供应过剩疑虑打压。

交易员表示，欧美公布强劲制造业数据后，一些投资人亦由“硬”大宗商品转往股市。

钢价下跌亦压抑镍及其他钢铁相关的基本金属涨势，上海螺纹钢期货已连续七个交易日下跌。

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.56%至每吨5,667美元。

上海期交所主力期铜合约收盘变化不大，涨0.04%至每吨45,330元人民币(6,650美元)。

指标期镍合约跌1%至每吨8,750美元。今年5月镍价连续第三个月下滑，隔夜触及去年6月以来最低水准。该合约今年累计下滑12%，在主要基本金属中跌幅最大。

上海期交所期镍收低1.56%。该合约之前两个交易日分别下跌1.2%和3.4%。

特朗普周四表示，美国退出巴黎气候协定，从而履行其在竞选时的承诺。不过此举遭到全球领导人和企业高层的批评。

(完) (编译 蔡美珍/王颖；审校 于春红)
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