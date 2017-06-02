金属期市：伦敦期铜及期镍下跌，受需求疑虑及股市涨势影响

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼6月2日 - 伦敦期铜及期镍价格周五小跌，受需求趋弱及供应过剩疑虑打压。
交易员表示，欧美公布强劲制造业数据后，一些投资人亦由“硬”大宗商品转往股市。
钢价下跌亦压抑镍及其他钢铁相关的基本金属涨势，上海螺纹钢期货已连续七个交易日下跌。
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.56%至每吨5,667美元。
上海期交所主力期铜合约收盘变化不大，涨0.04%至每吨45,330元人民币(6,650美元)。
指标期镍合约跌1%至每吨8,750美元。今年5月镍价连续第三个月下滑，隔夜触及去年6月以来最低水准。该合约今年累计下滑12%，在主要基本金属中跌幅最大。
上海期交所期镍收低1.56%。该合约之前两个交易日分别下跌1.2%和3.4%。
特朗普周四表示，美国退出巴黎气候协定，从而履行其在竞选时的承诺。不过此举遭到全球领导人和企业高层的批评。
(完) (编译 蔡美珍/王颖；审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为