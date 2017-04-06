金属期市：伦敦期铜守住涨幅，在稀疏交投中等待习特会

路透墨尔本4月6日 - 伦敦期铜周四守住涨幅，受工业金属进入最旺季度之际中国需求的支撑，不过在中美领导人会晤前，盘中交易稀疏。
亚洲投资者降低风险资产仓位，周四特朗普和习近平将举行气氛可能会比较紧张的会晤，届时中国贸易顺差可能成为优先议题。
未来几周将陆续出炉的数据预计显示中国3月经济增长稳健。这股动能应能在第二季转化为更高的金属需求。二季度通常是中国的金属消费旺季。
澳新银行(ANZ)在一份报告中指出，“随着中国市场在中国经济成长信心日增的情况下恢复交易，价格可能保持上涨。”
0554GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,890.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。
上海期货交易所期铜涨1.1%，至每吨47,830元人民币(6,932美元)。
其他金属行业消息方面，澳洲矿商South32 Ltd周四表示，旗下位于澳洲东北部的Cannington银铅矿蒙受火灾，迫使该公司调降产量预估。
亚洲开发银行表示，发展中的亚洲地区今年或将录得16年来最慢年增速，因其要适应中国的再平衡，以及全球政策不确定性可能产生溢出效应。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司高管周三对路透表示，该公司正等候印尼当局出台暂时性出口许可的最终细节，这可能使持续12周的禁令解除，该公司已因这项禁令损失近10亿美元营收。
业界高管本周在全球最大产铜国智利召开的会议上表示，在铜价暴跌导致生产商减产后，铜业将逐渐走出危机模式，但预期最初的恢复会比较缓慢。(完) (编译 白云/张明钧; 审校 王颖/汪红英)