金属期市：伦敦期铜守住隔夜涨幅，数据显示供应紧俏

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透悉尼6月22日 - 伦敦期铜守住隔夜大幅涨势，当时因数据显示铜市转向全球供应短缺。
周二公布的行业数据显示，全球精炼铜市场3月出现5,000吨供应缺口，2月为供应过剩10.2万吨。
0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平于每吨5,745美元，隔夜上涨1.6%。
上海期交所主力期铜合约开高1.32%，报每吨46,100元人民币(6,752.11美元)。
LME期锌基本持平于每吨2,643美元，隔夜收高3.3%，因受到美元走软和对供应收紧的担忧提振。LME锌库存目前处于2009年1月以来最低水准。上海期交所期锌上涨2.9%。
上海钢材期货周三下滑近2%，连续第二天走低，因为市场担心，中国许多地方的连续降雨恐将限制该国的短期需求。
国际镍业研究组织(INSG)周四发布数据显示，印尼与中国精炼镍产量跳增，帮助全球4月精炼镍供应缺口收窄。(完) (编译 王丽鑫/徐文焰；审校 戴素萍/龚芳)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。