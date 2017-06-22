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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 09:32 BJT

金属期市：伦敦期铜守住隔夜涨幅，数据显示供应紧俏

路透悉尼6月22日 - 伦敦期铜守住隔夜大幅涨势，当时因数据显示铜市转向全球供应短缺。

周二公布的行业数据显示，全球精炼铜市场3月出现5,000吨供应缺口，2月为供应过剩10.2万吨。

0100 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平于每吨5,745美元，隔夜上涨1.6%。

上海期交所主力期铜合约开高1.32%，报每吨46,100元人民币(6,752.11美元)。

LME期锌基本持平于每吨2,643美元，隔夜收高3.3%，因受到美元走软和对供应收紧的担忧提振。LME锌库存目前处于2009年1月以来最低水准。上海期交所期锌上涨2.9%。

上海钢材期货周三下滑近2%，连续第二天走低，因为市场担心，中国许多地方的连续降雨恐将限制该国的短期需求。

国际镍业研究组织(INSG)周四发布数据显示，印尼与中国精炼镍产量跳增，帮助全球4月精炼镍供应缺口收窄。(完) (编译 王丽鑫/徐文焰；审校 戴素萍/龚芳)
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