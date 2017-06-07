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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 09:54 BJT

金属期市：伦敦期铜小升，因投资者从股市转向大宗商品

路透悉尼6月7日 - 伦敦期铜周三在亚洲盘初小升，因一些投资者从股市转向大宗商品。

鉴于英国大选、欧洲央行政策会议、以及美国联邦调查局(FBI)前局长科米在参议院作证都会在周四稍晚举行，投资者对在股市大举布仓保持警惕。

“政治不确定性继续主导大宗商品市场，美元走软帮助改善投资者胃纳，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)在客户报告中说。

0100GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.02%至每吨5,628.50美元。

上海期货交易所主力期铜跌0.04%至每吨451,20元人民币(6,641美元)。

卡塔尔被几个主要阿拉伯国家孤立，已影响一家生产厂的铝出口，而拥有这家生产厂部份股权的挪威企业Norsk Hydro已警告表示，要重启铝出口需花上一段时间。

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沪铅开盘下跌逾1%。LME期铅小涨至每吨2,077美元，逆转隔夜跌势。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 龚芳/戴素萍)
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