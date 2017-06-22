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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 15:45 BJT

金属期市：伦敦期铜小跌，隔夜因数据显示供应紧俏而大涨

路透悉尼6月22日 - 伦敦期铜周四小跌，守住了隔夜的可观涨幅，当时因数据显示铜市转向全球供应短缺。

周二公布的行业数据显示，全球精炼铜市场3月出现5,000吨供应缺口，2月为供应过剩10.2万吨。

交易商表示，在亚洲交易时段，部分投资者的少量获利回吐导致铜价略有回落，但美元指数走软缓和了其跌势。

0720 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.6%至每吨5,704美元，隔夜则涨1.6%。

主力沪铜收报每吨45,810元人民币(6,705美元)，涨0.68%。

LME期锌跌0.3%至每吨2,632美元，隔夜收涨3.3%，受美元疲软及供应吃紧担忧提振，LME的库存为2009年1月以来的最低水平。

沪锌收涨2.9%。

国际镍业研究组织(INSG)周四公布数据显示，4月全球精炼镍供应缺口缩小，因中国和印尼的产出跳增。(完) (编译 张涛/侯雪苹；审校 于春红/孙茉莉)
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