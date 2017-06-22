金属期市：伦敦期铜小跌，隔夜因数据显示供应紧俏而大涨

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透悉尼6月22日 - 伦敦期铜周四小跌，守住了隔夜的可观涨幅，当时因数据显示铜市转向全球供应短缺。
周二公布的行业数据显示，全球精炼铜市场3月出现5,000吨供应缺口，2月为供应过剩10.2万吨。
交易商表示，在亚洲交易时段，部分投资者的少量获利回吐导致铜价略有回落，但美元指数走软缓和了其跌势。
0720 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.6%至每吨5,704美元，隔夜则涨1.6%。
主力沪铜收报每吨45,810元人民币(6,705美元)，涨0.68%。
LME期锌跌0.3%至每吨2,632美元，隔夜收涨3.3%，受美元疲软及供应吃紧担忧提振，LME的库存为2009年1月以来的最低水平。
沪锌收涨2.9%。
国际镍业研究组织(INSG)周四公布数据显示，4月全球精炼镍供应缺口缩小，因中国和印尼的产出跳增。(完) (编译 张涛/侯雪苹；审校 于春红/孙茉莉)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。