金属期市：伦敦期铜微升，但本周或创六周来最大单周跌幅

路透墨尔本6月16日 - 伦敦期铜周五微升，但仍有可能创5月初以来最大单周跌幅，市场已消化美国加息因素。美国加息会支撑美元。 0230GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.5%报每吨5,690美元，削减上日较小跌幅。但铜价本周至今仍跌2.1%%。 上海期货交易所期铜 持平，报每吨45,650元人民币(6,702美元)。 其它金属方面，期锌 和期镍 上涨逾1%，此前中国政 府称正在超额完成产能关闭目标。 中国钢铁期货周五大涨，连续第三天上扬，受政府应对过剩产能的努 力提振，即便中国需求强劲可能不那么乐观，尤其是地产行业的需求。 美国初请失业金人数上周降幅超预期，表明就业市场闲置进一步减少 ，这可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)在通胀放缓的情况下，年内 再次升息提供理据。 (完) (编译 李爽/侯雪苹；审校 王兴亚/陈宗琦)