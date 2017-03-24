金属期市：伦敦期铜或录得周线跌幅，因供应面疑虑缓解

路透墨尔本3月24日 - 伦敦期铜周五料将录得2%的周线跌幅，此前智利Escondida铜矿的工人同意结束罢工。
短期来讲，投资者担心美国总统特朗普的医保法案可能不获通过。投票或将表明特朗普政府能否获得所需的支持，来推出处于其经济政策核心的财政措施。
“今年初，特朗普的促增长政策让市场倍感兴奋，基本金属当然从中获益，”澳新银行分析师Daniel Hynes说。
“毫无疑问，有关今天特朗普医保法案投票的消息以及对减税等其他政策的影响，可能足以让投资者离场观望，”Hynes表示。
“目前，市场并不担忧供应不足，尽管供应面仍存在很大问题。”
0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.2%至每吨5,814美元，抹去上日温和涨幅。铜价周线可能跌2%，使得年内涨幅缩减至近5%。
周线图上，期铜在200日移动均值5,959美元面临阻力。
上海期交所期铜收高0.3%，至每吨47,100元人民币(6,832美元)。
全球最大铜矿--智利Escondida矿的罢工结束，工会周四称，工人们决定诉诸于一项很少用到的法律条款，该条款允许他们延长旧合同。
据消息人士告诉路透，菲律宾环境及自然资源部已允许八家停产的镍矿开采商将库存镍矿出口到国外，这将暂时增加该国的镍矿供应。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司周四表示，近两周的罢工并未严重影响其位于秘鲁的Cerro Verde铜矿产量，尽管工会表示产量已减少一半。(完) (编译 艾茂林/王兴亚；审校 李爽/高琦)