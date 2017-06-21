金属期市：伦敦期铜持平，强势美元抑制铜价走势

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透悉尼6月21日 - 伦敦期铜周三持平，美元走强限制其走势，隔夜还推低了铜价。
美元指数报97.747，隔夜触及五周高位，促使投资者抛售以其他货币计价的铜，解除仓位并锁定套利利润。
“汇率波动是今日铜价走势的背后推手，”悉尼的一位交易员表示，“目前是美元汇率波动在起作用。”
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜基本持平，报每吨5,659.50美元，前一交易日跌1.2%。
上海期货交易所主力期铜合约收跌0.85%，至每吨45,520元人民币。
全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。
LME期锡涨0.6%至每吨19,625美元；沪锡收跌0.67%至142,950元人民币。
LME期镍涨1.2%至每吨8,925美元，隔夜下滑2.1%。沪镍收跌0.84%至每吨74,120元人民币。(完) (编译 艾茂林/刘秀红；审校 于春红/张若琪)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。