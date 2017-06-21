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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 15:27 BJT

金属期市：伦敦期铜持平，强势美元抑制铜价走势

路透悉尼6月21日 - 伦敦期铜周三持平，美元走强限制其走势，隔夜还推低了铜价。

美元指数报97.747，隔夜触及五周高位，促使投资者抛售以其他货币计价的铜，解除仓位并锁定套利利润。

“汇率波动是今日铜价走势的背后推手，”悉尼的一位交易员表示，“目前是美元汇率波动在起作用。”

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜基本持平，报每吨5,659.50美元，前一交易日跌1.2%。

上海期货交易所主力期铜合约收跌0.85%，至每吨45,520元人民币。

全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。

LME期锡涨0.6%至每吨19,625美元；沪锡收跌0.67%至142,950元人民币。

LME期镍涨1.2%至每吨8,925美元，隔夜下滑2.1%。沪镍收跌0.84%至每吨74,120元人民币。(完) (编译 艾茂林/刘秀红；审校 于春红/张若琪)
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