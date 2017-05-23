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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 10:36 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳近三周高位，因美元走弱；关注中国数据

    路透墨尔本5月23日 - 伦敦期铜周二守在三周高位附近，因美元下跌，市场焦点转向中国即将公布的月度贸易数据细项。

    0135GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜       持平于每吨5,706美元。上日小幅收高，盘中并曾触及5月3日以来最高位5,720美元。
    
    上海期货交易所期铜        涨0.5%至每吨46,050元人民币(6,687美元)。 

    LME期锌       和期铅       分别涨0.7%和1%，受钢铁的正面基调
支撑。之前中国承诺关停污染环境的工厂。
    
    现货铅较三个月期铅从4月末的溢价34.50美元降至隔夜的贴水23.25
美元，为2014年7月以来最阔正价差，可能意味着LME交易所仓库会有大量
金属入库。CMPB0-3
    
    欧元兑美元周二徘徊在六个月高位附近，此前德国总理梅克尔称欧元
汇率“过于疲弱”。        
    
    周二公布的一项民间调查显示，5月经季节调整的Markit/日经日本制
造业采购经理人指数(PMI)初值降至52.0，4月终值为52.7。
    
    对于中国力推的自由贸易协定，亚洲国家之间的歧见在周一会谈中浮
上台面，令人质疑是否能达成在年底前完成协商的目标。            
    
    国际铜业研究组织(ICSG)在最新月报中称，2月全球精炼铜市场供应
过剩93,000吨，1月过剩55,000吨。(完) (编译 戴素萍/李爽  审校 龚芳/王颖)
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