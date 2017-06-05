金属期市：伦敦期铜持稳，受美元疲软支撑

路透墨尔本6月5日 - 伦敦期铜周一持稳，美国非农就业报告令人失 望后，美元走低带来支撑；期锌和期镍则追随钢铁市场的疲势。

“我们认为期铜6月应会保持的住，因Grasberg罢工构成支撑...(而 且)伦敦金属交易所(LME)和上海库存下降应会带来帮助，”INTL FC Ston e报告称。

自由港麦克默伦铜金矿公司上个月称，印尼Grasberg矿场的 开采和加工活动受到工人延长罢工的影响。

“包括中国房价增幅放缓在内，围绕中国需求放缓趋势的担忧令市场信心不稳，”INTL FC Stone并称。该机构预计铜价本月将在每吨5,520-5,825美元之间波动。

0607GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜持平于每吨5,665美元，周五为下跌0.6%。铜价自5月初以来一直在每吨5,460-5,770美元之间交投。

沪铜下跌0.2%至每吨45,290元人民币。

LME期锌成交量是期铜的近三倍，交易员希望在伦敦和上海期锌之间获得套利机会。上海期锌下跌1.1%，追随钢材期货跌势。上海期交所螺纹钢期货下跌2.9%。

世界银行周日维持今年全球经济增长将加快至2.7%的预测不变，指因制造业和贸易活动回升、市场信心改善，以及大宗商品价格反弹。

中国5月财新服务业PMI自近一年低位回升，新订单指数为今年以来最强劲。财新/Markit周一联合公布，中国5月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的近一年低点升至52.8，今年以来首次上升且为四个月以来最高。这有助于缓解对制造业意外疲软的担忧。