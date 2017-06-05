金属期市：伦敦期铜持稳，受美元走低支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透墨尔本6月5日 - 伦敦期铜周一持稳，美国非农就业报告令人失望后，美元走低带来支撑；期锌和期镍则追随钢铁市场的疲势而走跌。
0214GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平于每吨5,665.50美元，上周五曾下跌0.6%。自5月初以来，铜价一直陷于5,460-5,770美元的区间内。
上海期交所主力期铜合约下滑0.2%，每吨报45,270元人民币(6,653美元) 。
LME期锌成交量比期铜高出逾两倍，交易员希望在伦敦和上海期锌之间获得套利机会。上海期锌下跌1.2%，追随钢材期货跌势。上海期交所螺纹钢期货下跌3%。
世界银行周日维持今年全球经济增长将加快至2.7%的预测不变，指因制造业和贸易活动回升、市场信心改善，以及大宗商品价格反弹。
中国5月财新服务业PMI自近一年低位回升，新订单指数为今年以来最强劲。财新/Markit周一联合公布，中国5月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的近一年低点升至52.8，今年以来首次上升且为四个月以来最高。这有助于缓解对制造业意外疲软的担忧。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，对冲基金和基金经理人削减纽约商品期货交易所(COMEX)期铜净多仓。(完) (编译 王琛/汪红英；审校 戴素萍/于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为