金属期市：伦敦期铜持稳，受美元走低支撑

路透墨尔本6月5日 - 伦敦期铜周一持稳，美国非农就业报告令人失望后，美元走低带来支撑；期锌和期镍则追随钢铁市场的疲势而走跌。

0214GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平于每吨5,665.50美元，上周五曾下跌0.6%。自5月初以来，铜价一直陷于5,460-5,770美元的区间内。

上海期交所主力期铜合约下滑0.2%，每吨报45,270元人民币(6,653美元) 。

LME期锌成交量比期铜高出逾两倍，交易员希望在伦敦和上海期锌之间获得套利机会。上海期锌下跌1.2%，追随钢材期货跌势。上海期交所螺纹钢期货下跌3%。

世界银行周日维持今年全球经济增长将加快至2.7%的预测不变，指因制造业和贸易活动回升、市场信心改善，以及大宗商品价格反弹。

中国5月财新服务业PMI自近一年低位回升，新订单指数为今年以来最强劲。财新/Markit周一联合公布，中国5月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的近一年低点升至52.8，今年以来首次上升且为四个月以来最高。这有助于缓解对制造业意外疲软的担忧。