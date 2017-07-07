金属期市：伦敦期铝自隔夜涨势回落，投资者关注充裕的全球供应

路透悉尼7月7日 - 伦敦期铝周五由隔夜涨势回落，投资者关注充裕的全球供应。

“我们担心买方可能过于乐观，认为铝市将因为中国第四季起的冬季产出限制而趋紧，”瑞银在一份报告中称，“我们认为中国会实施关停，但还有其他地区产能以及库存可缓冲这一冲击。”

伦敦金属交易所(LME)期铝价格周四升至逾五周高点，因对主要生产国中国的供应忧虑升温，市场传闻称，当地冶炼厂将被迫关闭部分产能。

0755GMT，LME三个月期铝跌4美元，或0.2%，报每吨1,944美元。上海期交所主力期铝合约收低0.04%，报每吨14,225元人民币(2,092.16美元)。

澳洲将2017年截至6月底的资源和能源出口收益下修4.6%，或近100亿澳元(76亿美元)，主要因为铁矿石价格下跌。

菲律宾新任环境及自然资源部部长西马图(Roy Cimatu)取消对包括矿山勘探与开发在内的项目发放环境许可的限制，推翻了在5月遭解职的前任此前发布的一项命令。

现货锡较LME三个月期锡合约出现大幅升水，理论上应能吸引大量锡进入LME注册仓库。

中国未来数天将公布的工业增加值、投资、贷款和楼市数据，将为该国基本金属需求提供线索。

LME三个月期铜持平于每吨5,852美元。上海期交所主力期铜合约结算价涨0.64%，报每吨47,130元人民币。(完) (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 蔡美珍/张明钧)