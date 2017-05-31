金属期市：伦铜上扬，中国官方制造业数据强于预期予以提振

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼5月31日 - 中国制造业数据好于预期，推动伦敦期铜周三早盘盘中上涨，逆转隔夜跌势。
周三公布的官方调查报告显示，中国5月制造业扩张幅度持平上月，但好于市场预期，这个令人安慰的迹象表明，中国经济在第一季表现稳健后，并未失去太多动能。
0130GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.5%，报每吨5,687美元，扭转昨日跌势。
上海期交所主力期铜跌0.6%至每吨45,770元人民币(6,679美元)。
中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值51.0；连续10个月处于扩张区间，持平于上月。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张。
LME注册仓单(on-warrant)铜库存减少支撑铜价，在注册仓单取消了7,625吨后，铜库存降至15.35万吨，自4月中以来已经减少了三分之一。
一家全球性铝生产商将日本买家第三季出货的铝升水设为每吨123美元，较当前这季下滑4%。
一名本地招聘人员周一表示，智利企业对矿业项目的工程师与其他职位需求增加，再度显示行业活动升温。(完) (编译 许娜/陈宗琦；审校 李爽/戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为