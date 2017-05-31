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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 10:30 BJT

金属期市：伦铜上扬，中国官方制造业数据强于预期予以提振

路透悉尼5月31日 - 中国制造业数据好于预期，推动伦敦期铜周三早盘盘中上涨，逆转隔夜跌势。

周三公布的官方调查报告显示，中国5月制造业扩张幅度持平上月，但好于市场预期，这个令人安慰的迹象表明，中国经济在第一季表现稳健后，并未失去太多动能。

0130GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.5%，报每吨5,687美元，扭转昨日跌势。

上海期交所主力期铜跌0.6%至每吨45,770元人民币(6,679美元)。

中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值51.0；连续10个月处于扩张区间，持平于上月。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张。

LME注册仓单(on-warrant)铜库存减少支撑铜价，在注册仓单取消了7,625吨后，铜库存降至15.35万吨，自4月中以来已经减少了三分之一。

一家全球性铝生产商将日本买家第三季出货的铝升水设为每吨123美元，较当前这季下滑4%。

一名本地招聘人员周一表示，智利企业对矿业项目的工程师与其他职位需求增加，再度显示行业活动升温。(完) (编译 许娜/陈宗琦；审校 李爽/戴素萍)
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