金属期市：伦铜下滑受美元走强影响，交易商寻求经济线索提供交投指引

路透墨尔本3月30日 - 伦敦期铜周四在淡静交投中下滑，因美国经济数据亮丽，令美元维持涨势。交易商等待更多美国及中国经济线索来提供交投指引。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位中性立场官员周三称，由于美国经济目前已“基本实现”从衰退中全面复苏，联储今年可以升息三次或更多。这帮助支撑了美元。
“截至目前亚洲时段中，交易商似乎又开始抛售，不过交投量较低，可能只不过是获利了结。所以，大家会再度转向欧洲时段寻求交投方向，” 英国券商Kingdom Futures分析师Malcolm Freeman在一份报告中称。
今日稍晚美国公布第四季GDP终值、或周五中国公布制造业数据后，市场可能会立即从中寻获指引。
0742 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.5%报每吨5,879.50美元；上日涨0.6%，并触及3月20日以来高位5,927.50美元。
上海期货交易所期铜上涨0.4%，报每吨47,460元人民币(6,881美元)。
新华社周三援引政府智库称，中国2017年第一季经济增长率可能将达6.8%。
美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，房地产潜在下滑对中国构成的金融风险加大，创纪录的借贷规模使得银行更易面临风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
智利的Escondida矿周四任命了新总裁。数日前该公司的劳资双方未能达成薪资协议。
据Metal Bulletin报导，全球第三大锌冶炼商--高丽亚铅(Korea Zinc)同意将2017年年度加工费下调15%，因冶炼商争夺短缺的矿石供应。(完) (编译 刘秀红/王洋; 审校 于春红/刘秀红)