金属期市：伦铜下滑回吐稍早涨幅，因投资者又看好股市

路透悉尼6月7日 - 伦敦期铜周三下跌，因投资者又看好股市，之前曾从股市转向大宗商品。等待本周稍晚重大事件。

鉴于英国大选、欧洲央行政策会议、以及美国联邦调查局(FBI)前局长科米在参议院作证都会在周四稍晚举行，投资者对在股市大举布仓保持警惕。

“政治不确定性继续主导大宗商品市场，美元走软帮助改善投资者胃纳，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)在客户报告中说。

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.04%至每吨5,597美元。

上海期货交易所主力期铜跌0.6%至每吨44,880元人民币(6,607美元)。

卡塔尔被几个主要阿拉伯国家孤立，已损及一家生产厂的铝出口，而拥有这家生产厂部分股权的挪威企业海德鲁(Norsk Hydro)已警告表示，要重启铝出口需花上一段时间。

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