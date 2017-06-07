金属期市：伦铜下滑回吐稍早涨幅，因投资者又看好股市

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼6月7日 - 伦敦期铜周三下跌，因投资者又看好股市，之前曾从股市转向大宗商品。等待本周稍晚重大事件。
鉴于英国大选、欧洲央行政策会议、以及美国联邦调查局(FBI)前局长科米在参议院作证都会在周四稍晚举行，投资者对在股市大举布仓保持警惕。
“政治不确定性继续主导大宗商品市场，美元走软帮助改善投资者胃纳，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)在客户报告中说。
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.04%至每吨5,597美元。
上海期货交易所主力期铜跌0.6%至每吨44,880元人民币(6,607美元)。
卡塔尔被几个主要阿拉伯国家孤立，已损及一家生产厂的铝出口，而拥有这家生产厂部分股权的挪威企业海德鲁(Norsk Hydro)已警告表示，要重启铝出口需花上一段时间。
力拓 与中国五矿就矿产勘探领域合作签署框架协议。
沪铅在中国金属期货中跌幅最大，开盘下挫逾1%，收盘跌0.66%。LME期铅略微走坚至每吨2,075美元，逆转隔夜跌势。(完) (编译 刘秀红/汪红英；审校 艾茂林/于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为