金属期市：伦铜下滑，受围绕特朗普的担忧拖累

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透墨尔本5月18日 - 伦铜周四下跌，美国的政治不确定性降低了外界对特朗普将能够增加基建开支的预期。
“眼下看上去特朗普面临的问题...已经开始让投资者严重感到不安...所有金属均遭抛售，成交量略高于近期亚洲时段水准，”Kingdom Futures称。
“如果今日稍晚的美国领先指标和申请失业金人数报告表明美国经济有所放缓，那么股市以及金属市场将进一步承压。”
0723GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.5%至每吨5,528美元，上日收盘几无变动。
上海期交所期铜下跌1%至每吨44,960元人民币(6,523美元)。
投资者周三搁置对美国税改的憧憬，重新思考以特朗普经济增长承诺为前提的策略，目前特朗普因其竞选活动和俄罗斯之间可能的共谋，面临排山倒海的抨击声浪。
LME期镍下跌1.6%至每吨9,065美元，因投资者规避风险，并押注印尼和菲律宾的供应将增加。明日-次日升水上周高达30美元，现已降至小幅贴水，显示现货供应可以更容易获得。这可能让镍价承压。
油价周四下跌，受供应充裕打压，尽管石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动持续进行。为了收紧供应从而支撑油价，OPEC带头减产。
路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，今年4月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升10.7%，连涨19个月，但涨幅连续第五个月收窄，低于上月的11.3%。从环比看，4月新建住宅销售价格较上月涨0.7%，连涨两年，涨幅较前月的0.6%稍有扩大。 (完) (编译 孙国玉/汪红英；审校 刘秀红/艾茂林)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。