金属期市：伦铜下滑，受围绕特朗普的担忧拖累

路透墨尔本5月18日 - 伦铜周四下跌，美国的政治不确定性降低了外界对特朗普将能够增加基建开支的预期。

“眼下看上去特朗普面临的问题...已经开始让投资者严重感到不安...所有金属均遭抛售，成交量略高于近期亚洲时段水准，”Kingdom Futures称。

“如果今日稍晚的美国领先指标和申请失业金人数报告表明美国经济有所放缓，那么股市以及金属市场将进一步承压。”

0723GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.5%至每吨5,528美元，上日收盘几无变动。

上海期交所期铜下跌1%至每吨44,960元人民币(6,523美元)。

投资者周三搁置对美国税改的憧憬，重新思考以特朗普经济增长承诺为前提的策略，目前特朗普因其竞选活动和俄罗斯之间可能的共谋，面临排山倒海的抨击声浪。

LME期镍下跌1.6%至每吨9,065美元，因投资者规避风险，并押注印尼和菲律宾的供应将增加。明日-次日升水上周高达30美元，现已降至小幅贴水，显示现货供应可以更容易获得。这可能让镍价承压。

油价周四下跌，受供应充裕打压，尽管石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动持续进行。为了收紧供应从而支撑油价，OPEC带头减产。