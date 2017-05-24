金属期市：伦铜下跌，因穆迪调降中国评级

路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三微跌，之前评级机构穆迪因中国巨额债务调降对其评级；在美国联邦储备理事会(美联储，FED)今日稍晚公布会议记录前，市场料交投不振。 0204GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%报每吨5,690美元，上日略微收升。铜价2月触及6,200美元上方的近两年高位后逐步下滑，5月初以来在5,480-5,720美元区间交投，因之前的涨势带来了大量的废铜供应。 上海期货交易所期铜 最多跌0.2%至每吨45,870元人民币(6,654.58美元)。 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调 至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未 来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着 潜在增长的放缓而继续上升。 市场当前焦点为美联储最新政策会议记录，会议记录将于周三1800GM T公布。 市场已然预计美联储6月可能加息，但鉴于近期美元疲软，如果美联 储有任何强硬立场的暗示，美元多头还是可能会感到高兴。 周二公布的数据显示，中国4月份精炼铜进口较上年同期下降41%。( 完) (编译 李爽/孙国玉；审校 许娜/郑茵)