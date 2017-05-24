金属期市：伦铜下跌，因穆迪调降中国评级

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三微跌，之前评级机构穆迪因中国巨额债务调降对其评级；在美国联邦储备理事会(美联储，FED)今日稍晚公布会议记录前，市场料交投不振。 0204GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.4%报每吨5,690美元，上日略微收升。铜价2月触及6,200美元上方的近两年高位后逐步下滑，5月初以来在5,480-5,720美元区间交投，因之前的涨势带来了大量的废铜供应。 上海期货交易所期铜 最多跌0.2%至每吨45,870元人民币(6,654.58美元)。 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调 至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未 来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着 潜在增长的放缓而继续上升。 市场当前焦点为美联储最新政策会议记录，会议记录将于周三1800GM T公布。 市场已然预计美联储6月可能加息，但鉴于近期美元疲软，如果美联 储有任何强硬立场的暗示，美元多头还是可能会感到高兴。 周二公布的数据显示，中国4月份精炼铜进口较上年同期下降41%。( 完) (编译 李爽/孙国玉；审校 许娜/郑茵)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为