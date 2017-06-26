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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 14:44 BJT

金属期市：伦铜仍接近4月初以来高位，受美元走软影响

路透墨尔本6月26日 - 伦铜周一回落，但仍保持在逾两个月最高水平附近；在之前公布的数据引发对美国潜在升息步伐的质疑后，美元走软。

美元走软能提振金属需求，因这增强了用其他货币购买美元计价商品的买家的购买力。

中国需求前景也支撑金属价格。Argonaut Securities在一份报告中说，用电量季节性上升将可能支撑中国下半年的铜需求。

0550GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.2%至每吨5,779美元，前一交易日涨1%。LME期铜周五触及4月7日以来最高5,854.50美元。

上海期货交易所期铜合约涨0.6%，至每吨46,480元人民币。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。

刚果民主共和国矿业协会周五称，预计该国2017年铜产量将达到创纪录的105万吨，较上年增长2.4%，因铜价回升且大型项目提高生产。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 王兴亚/孙茉莉)
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