金属期市：伦铜几无变动，因中国休市使市场流动性减少

路透墨尔本4月4日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二守在一周低点附近变动不大，中国市场因清明假期休市，使市场缺乏流动性和方向。
伦铜价格过去一个月处在每吨5,700-6,000美元区间内，第二季料将上涨，因为第二季度为需求旺季。
“在中国基本活动普遍持稳以及电线电缆等行业回升之际，我们认为夏季到来前实物市场可能会收紧，”美银美林在一份报告中说。
“有初步迹象显示，(废铜)的宽松供应趋势已经开始减弱，这是我们维持年中铜价目标在每吨6,600美元的另一个原因。”
0540 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜小跌0.1%至每吨5,750美元，上日下跌1.5%。稍早铜价一度跌至3月27日以来低点每吨5,740美元，周一曾跌破100日移动均线切入位每吨5,785美元。
上海期市连续第二天休市。
成交量相当低，指标合约成交量不足2,000口。
一项美国制造业活动指标3月从两年半高位回落，因生产和库存下降；不过工厂就业指标大增，显示该行业在能源业引领下的复苏势头正在增强。
欧洲和大部分亚洲国家3月工厂活动再度劲增，制造商第一季强力收官。
日本第二大铜冶炼商--住友金属矿山计划在4月1日开始的财年里，将精炼铜产量较上年提高1.1%。
智利Caserones铜矿一位高层周一称，该矿到年中前应能全面正常运转。(完) (编译 汪红英/王兴亚；审校 王洋/王颖)