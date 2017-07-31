金属期市：伦铜创下两年新高，中国制造业数据强劲提供支撑

路透墨尔本7月31日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一涨至逾两年高 点，此前铜消费大国--中国公布的制造业数据确认，7月增长微幅放缓， 但仍保持坚挺。

由于海外市场对中国生产的商品需求走软，中国的制造业增长降温， 不过政府推动的基础设施投资使建筑业保持强劲，帮助支撑了经济。

“这仍然是一个很强劲的数据，”澳洲国民银行驻墨尔本分析师Amy Li表示。她并称，在10月的中国共产党第十九次全国代表大会之前，决策 者很可能会确保经济平稳运行。

0701GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.3%至每吨6,408美元，稍早触及2015年5月以来最高位6,430美元。周五收平。

上海期货交易所期铜合约涨1.4%，至每吨50,710元人民币。为2月中旬以来最高。

沪镍涨1%，受到不锈钢生产商重建库存以及菲律宾供应担忧影响。LME期锌涨1.4%；LME期镍涨0.7%，月线有望上涨近9%。

菲律宾环境部长西马图周一在一次新闻发布会上表示，他不会取消4月份实施的露天矿开采禁令。

智利矿业公司安托法加斯塔矿业执行长周五告诉路透，该公司料将在2018年头几个月通过其11亿美元对Los Pelambres铜矿的升级计划，受铜价上涨鼓舞。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至7月25日当周，对冲基金及基金经理所持COMEX铜净多仓增多。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 王洋/张涛)