金属期市：伦铜升至两年多高位附近，受益于中国乐观经济数据

路透墨尔本7月31日 - 伦敦期铜周一升至两年多高位附近，此前中国公布的制造业数据确认7月经济成长略微放缓，但依然坚挺。

0150GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨1.1%至每吨6,399美元，周五收平盘。铜价稍早触及上周创下的2015年5月以来高位6,400美元。

上海期交所期铜上扬0.6%至每吨50,470元人民币(7,496.25美元)。

上海期交所期镍涨1.6%至每吨86,560元人民币，因菲律宾供应忧虑犹存提振镍价反弹。

中国7月制造业表现略有回落，但仍保持平稳态势,宏观经济先行指标--7月官方制造业采购经理人指数(PMI)报51.4，低于上月的51.7，但仍大大高于荣枯分界线50。

美元周一走势艰难，兑欧元接近两年半低位，受到美国政治不确定性以及疲弱美国数据加重对美联储年内能否再度升息怀疑等因素拖累。

智利矿业公司安托法加斯塔矿业执行长周五告诉路透，该公司料将在2018年头几个月通过其11亿美元对Los Pelambres铜矿的升级计划，受铜价上涨鼓舞。

中国一家政府研究部门称，中国的政府和社会资本合作(PPP)项目已进入“快速通道”，将成为统一、规范、透明的市场。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至7月25日当周，对冲基金及基金经理所持COMEX铜净多仓增多。(完) (编译 许娜/刘秀红；审校 王颖/孙茉莉)