金属期市：伦铜原地踏步，静待下周美国将公布的关键经济数据

路透悉尼6月23日 - 铜价周五波动不大，下周美国公布关键经济指标之前铜价原地踏步，锌价则受获利回吐影响下滑，本周锌价曾因供应忧虑大幅上扬。

下周公布的美国数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售和第一季国内生产总值(GDP)终值。

0652GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报在每吨5,804美元。

上海期交所期铜涨0.3%至每吨46,100元人民币(6,741美元)。

LME期锌下跌0.5%，本周以来涨幅收窄至6%，但仍是3月中以来最大周线涨幅。

LME在新奥尔良的锌库存约为27.6万吨，为七年以来最低水准。

“所有注意力将重新放在今日稍晚将公布的库存上(不仅是LME，还有上海期交所库存)，以判定(近来的价格涨势)是否会持续，若库存再度大幅下降，可能真的会导致锌价大涨，”Marex Spectron在报告中说。

现货锌较三个月期锌每吨贴水2.75美元，表明供应面紧张。

今年非洲第二大铜生产国赞比亚的铜产量料增至85万吨，去年为770,597吨。

LME指标期铝持稳于每吨1,870美元。上海期铝跌0.3%。