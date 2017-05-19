金属期市：伦铜周线料小涨，但中国需求忧虑或不利铜价前景

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透墨尔本5月19日 - 伦敦期铜本周可能小幅上涨，因美元疲弱带来支撑，但对中国需求减弱的忧虑导致投资者削减金属持仓，不利铜价前景。
“基本金属价格低迷，因美国政治危机可能导致总统特朗普之前许诺的基建支出计划和减税推迟。中国经济数据也无助于缓解需求走软担忧，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)在报告中称。
“这已造成投资人变得更加看空。过去几周LME及COMEX非商业性交易商的净多仓持续下滑，目前跌至特朗普交易行情开始前以来的低位。”
0635GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜大致持平，报每吨5,586.50美元，上日收低0.5%，触及逾一周低位5,485美元。LME期铜本周可望录得0.5%的周线涨幅。支撑位在200日均线5,400美元附近。
上海期交所期铜上涨0.3%，至每吨45,270元人民币。
中国国内锌升水跳涨10美元，至每吨155美元，为近三年来最高，因 中国国内锌价与国际锌价的价差转为有利进口。
LME期铅 5月恐录得7.9%跌幅，此前中国公布铅库存升至8万吨以上， 为2014年3月以来最高。(完) (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 张涛/孙茉莉)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。