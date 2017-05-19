金属期市：伦铜周线料小涨，但中国需求忧虑或不利铜价前景

路透墨尔本5月19日 - 伦敦期铜本周可能小幅上涨，因美元疲弱带来支撑，但对中国需求减弱的忧虑导致投资者削减金属持仓，不利铜价前景。

“基本金属价格低迷，因美国政治危机可能导致总统特朗普之前许诺的基建支出计划和减税推迟。中国经济数据也无助于缓解需求走软担忧，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)在报告中称。

“这已造成投资人变得更加看空。过去几周LME及COMEX非商业性交易商的净多仓持续下滑，目前跌至特朗普交易行情开始前以来的低位。”

0635GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜大致持平，报每吨5,586.50美元，上日收低0.5%，触及逾一周低位5,485美元。LME期铜本周可望录得0.5%的周线涨幅。支撑位在200日均线5,400美元附近。

上海期交所期铜上涨0.3%，至每吨45,270元人民币。

中国国内锌升水跳涨10美元，至每吨155美元，为近三年来最高，因 中国国内锌价与国际锌价的价差转为有利进口。