金属期市：伦铜回落，但仍接近4月初以来高位

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透墨尔本6月26日 - 伦铜周一回落，但仍保持在逾两个月最高水平附近。之前市场对美国加息的预期降温，打压美元。
0214 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.1%至每吨5,794美元，上日涨1%。LME铜价周五触及4月7日以来最高水平5,854.50美元。
上海期货交易所期铜涨0.6%至每吨46,500元人民币(6,799美元)。
美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。
美元兑一篮子主要货币周五录得三周来的最大单日跌幅，原因是通胀数据表现疲弱，令美联储今年是否还会再度升息的疑虑挥之不去。
美国5月新屋销售上升，房价中位数急升至纪录最高，表明楼市已重拾动能。
刚果民主共和国矿业协会周五称，预计该国2017年铜产量将达到创纪录的105万吨，较上年增长2.4%，因铜价回升且大型项目提高生产。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/王兴亚)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。