版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 10:56 BJT

金属期市：伦铜回落，但仍接近4月初以来高位

路透墨尔本6月26日 - 伦铜周一回落，但仍保持在逾两个月最高水平附近。之前市场对美国加息的预期降温，打压美元。

0214 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.1%至每吨5,794美元，上日涨1%。LME铜价周五触及4月7日以来最高水平5,854.50美元。

上海期货交易所期铜涨0.6%至每吨46,500元人民币(6,799美元)。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。

美元兑一篮子主要货币周五录得三周来的最大单日跌幅，原因是通胀数据表现疲弱，令美联储今年是否还会再度升息的疑虑挥之不去。

美国5月新屋销售上升，房价中位数急升至纪录最高，表明楼市已重拾动能。

刚果民主共和国矿业协会周五称，预计该国2017年铜产量将达到创纪录的105万吨，较上年增长2.4%，因铜价回升且大型项目提高生产。(完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 李爽/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐